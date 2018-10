Teo a dezvăluit ce a făcut cu primii bani câștigați din munca sa

Teo Trandafir a dezvăluit că primul său job l-a avut în perioada studenției, iar primii bani câștigați au fost din vânzarea diferitelor obiecte sau servicii. Ei bine, ce credeți că și-a cumpărat Teo din primul său salariu? Nu este vorba nici despre o piesă vestimentară, nici despre un accesoriu, ci este vorba despre… ciocolată: „În anul 1990 am câstigat primii bani, au fost primii mei bani, din primul salariu. Țin minte că mi-am cumpărat ciocolată în formă de Moș Crăciun, îmbrăcat în staniol. Am plâns și am mâncat-o departe de ochii lumii. Eram fericită că am câștigat primii mei bani. La acea vreme, vindeam bilete de odihnă și tratament. Înainte de asta, vândusem sticlărie, acum treceam la alt nivel. Se întampla în timpul facultății. După Revoluție, studenții la zi au avut voie să se angajeze, înainte de 89, conform legii, nu puteai să fii și angajat, și student. Primul lucru pe care l-am făcut după Revoluție a fost să mă angajez”, – a povestit Teo Trandafir.

Teo Trandafir va prezenta noul sezon al celui mai longeviv concurs de cultură generala din lume, “Vrei la fii milionar?”/ “Who Wants to be a Millionaire?”, care va debuta la Kanal D începând de luni, 5 noiembrie.

Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a trecut prin două divorțuri, cel de-al doilea mariaj, cu rugby-istul Constantin Iosef, finalizându-se în 2012. Teo este mămica unei fetițe înfiate pe nume Maia, în vârstă de 14 ani.

Sursă foto: PR