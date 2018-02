Cât de greu l-a cucerit Andreea Esca pe soțul său. Iată la ce tertipuri a apelat

Andreea Esca și Alexander Eram sunt căsătoriți de 18 ani și sunt unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbizul autohton. Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, cei doi au organizat o petrecere prin care și-au dorit să celebreze dragostea, alături de prieteni.

Între Andreea Esca, 45 de ani, și soțul său nu a fost dragoste la prima vedere, cel puțin nu din partea lui Alexander care, se pare, la vremea aceea avea inima ocupată, iar îndrăgita știristă a trebuit să facă până și imposibilul pentru a-i atrage atenția. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, însă abia câteva luni mai târziu au început să iasă împreună, timp în care Andreea Esca s-a zbătut să-i intre în grații.

”L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoștea pe omul care avea această fabrică. El, nefăcând stagiul militar în Franța, avea varianta să se ducă într-o țară în curs de dezvoltare, să lucreze într-o uzină și să ajute țara să se dezvolte. Venise în România, la prietenul tatălui lui, el neavând nicio treabă cu țara noastră, mama lui fiind franțuzoaică, iar tatăl lui, un arhitect armean care trăiește la Paris. I-am zis Laviniei ca data viitoare când se duce la fabrică, să îmi spună și mie, că trebuie să merg neapărat. M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanță și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă și zic: taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușă, că aveau și uși la fabrica aceea”, a povestit Andreea Esca într-un interviu pentru revista Tango.Marea Dragoste.

Însă nici de data asta cel ce avea să-i devină soț nu s-a arătat interesat. Acesta a trimis pe altcineva să-i rezolve solicitarea cu ușa, iar Andreea Esca devenea din ce în ce mai deznădăjduită, cu atât mai mult că cât a refuzat să apară ca invitat în cadrul jurnalului de știri prezentat de aceasta: ”N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la Saab, deși m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo. Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis «Bună» și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață” – a continuat Andreea Esca în acelasi interviu.

Cu toate că era supărată și demoralizată, Andreea s-a îmblânzit imediat când a primit un fax de la Alexandre care își crea scuze că nu a ajuns în jurnal și dorea să se revanșeze: ”Am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. Era chiar foarte haios scris. Şi a doua zi a venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună.”

Ei bine, iată că la câteva luni de când s-au cunoscut relația celor doi a început să prindă contur, iar în anul 2000 au ajuns la altar. Astăzi, Andreea și Alexander, au împreună doi copii, pe Alexia și Aris, și se iubesc la fel ca în prima zi.

