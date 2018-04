Care a fost ultima dorință a Ionelei Prodan: “Mă prăpădesc, dar vreau să…”

Ionela Prodan a murit la vârsta de 70 de ani după o lungă suferință și o îndârjită luptă pentru viața sa. Îndrăgita cântăreață de muzică populară s-a stins din viață la spitalul Elias din Capitală, acolo unde era internată de câteva luni, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer pancreatic.

Aflată pe patul de spital, înainte de a intra în comă, Ionela Prodan a vorbit cu Codrin Ștefănescu și i-a împărtășit acestuia ultima sa dorință pe plan profesional, dorință pe care l-a rugat să i-o transmită mai departe lui Liviu Dragnea: “Cu câteva zile înainte de a intra în comă, avea pierderi de memorie. M-a sunat de la spital. Am vorbit, “spune-i lui Liviu Dragnea că eu o să mă prăpădesc, dar vreau să primesc o diplomă de la Ministerul Culturii pentru toată cariera mea”. A fost ultima discuție coerentă. Anamaria și sora ei au stat zi de zi la spital. Familia ei, fetele ei, noi, prietenii, am sperat până la final. Noi credeam că se va ridica din nou din pat Ionela Prodan și va reîncepe să cânte ca o ciocârlie. Am sperat că se va produce pentru ea minunea pe care o așteptam cu toții”, – a declarat liderul PSD Codrin Ștefănescu, pentru România TV.

Trupul neînsuflețit al Ionelei Prodan va fi depus astăzi la capela cimitirului Bellu din Capitală, începând cu ora 17:00. Ceremonia de înmormântare va avea loc la cimitirul Bellu, joi, 19 aprilie, ora 12.

Sursă foto: Facebook