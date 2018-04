Andreea Spătaru este însărcinată. Fosta asistentă TV se pregătește să devină mamă pentru a doua oară.

Andreea Spătaru a ales să împartă bucuria cu prietenii săi virtuali și marele anunț l-a făcut chiar frumoasa blondă pe conturile de socializare, lăsând să se înțeleagă că astăzi este ziua cea mare: ”andreea_spataruu#deliverybaby #newbaby #babynumber2 #todayistheday” – a scris aceasta în dreptul fotografiei cu burtica de gravidă. Andreea Spătaru s-a retras din lumina reflectoarelor imediat după ce a devenit mamă și și-a dedicat timpul creșterii Mariei Sofia, fetița sa în vârstă de 9 ani, care-i seamănă perfect. Ne-o amintim cu drag pe Andreea ca fiind prima asistentă în emisiunea lui Răzvan și Dani, dar și manechin de succes, fotomodel apreciat și prezență impecabilă la evenimentele mondene. Cu toate că nu s-a schimbat prea mult în acești ultimi 10 ani, Andreea a preferat viața de familie și rolul de mamă îi priește de minune.

Andreea Spătar povestea în urmă cu doi ani că și-ar fi dorit ca micuța Maria Sofia să-i calce pe urme și să iubească fotografia, însă se pare că visul său nu se va îndeplini: ”De mică a fost așa. Nu putem să face o poză amândouă că nu are stare. E mereu pe fugă, este agitată, zici că o aleargă cineva. Când reușesc să o pun într-un loc, o apucă ba scărpinatul, ba nu-i convine ceva, ba se plictisește. Sunt sigură că nu o să o transform niciodată într-un fotomodel. Am încercat să o dau la balet, dar nicio șansă. Ea are alte preocupări”, a declarat Andreea Spătar la momentul respectiv pentru Libertatea.

Citește și – Laura Cosoi, goală și însărcinată pe coperta UNICA

Citește și – Adina Halas și-a pus silicoane

Sursă foto: Facebook