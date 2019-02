Andreea Marin are probleme la gleznă: „Tendonul lui Ahile a cedat”

View this post on Instagram

Din seria „graba strica treaba” sau „asa nu, nu faceți ca mine!”: in loc sa îmi încep ziua la sala de sport, asa cum îmi place și e sanatos, o încep alături de @doctorvilcioiu și kinetoterapeutul @adrianaserban, care au grija să-mi „repare” glezna dureroasa, pentru ca nu am avut răbdarea de a face încălzirea cum se cuvine și tendonul lui Ahile a cedat. La început, am crezut ca e o joaca, o durere care va trece pana a doua zi, apoi am fost nevoita sa stau bandajata o zi la pat, am devenit „cățelușul schiop”, abia puneam piciorul în pământ, nici gând sa mai pot merge de o săptămână la sport, adio tocuri… uite-asa! Am înlocuit încălzirea dinainte de antrenament și stretchingul atât de necesar după efort cu fizioterapia și repaosul. Eu sunt energia întruchipata și pedeapsa mai mare nu exista decât sa ma obligi sa stau, dar o să-mi fie învățătură de minte, și vouă dacă sunteți grăbiți ca și mine. Unde nu-i cap și e graba, vai de picioare:) Câteva minute în plus înainte și după efort fac o mare diferența. Sunt însă pe drumul cel bun și abia aștept sa ma întorc la mișcare, dar „împachetata” temeinic de acum înainte. Mea culpa! Și mulțumesc pentru grija minunatei echipe de la @clinicazetta! #bunadimineata #pretuiesteviata