Gigi Hadid si Zayn Malik s-au despărțit

Gigi Hadid si Zayn Malik și-au spus adio după doi ani de relație. Cei doi formau unul dintre cele mai frumoase cupluri de peste hotare, însă, se pare că sentimentele acestora s-au evaporat între timp și motivele sunt absolut de înțeles.

Deși toată lumea se aștepta ca Gigi Hadid și Zayn Malik să ajungă la altar, iată că situația a luat o altă întorsătură. Erau frumoși, erau celebri și păreau a se înțelege de minune, însă stilurile de viață nu erau compatibile absolut deloc și se pare că acesta ar fi fost și motivul despărțirii. Amintim că Gigi Hadid, în vârstă de 22 de ani, este model Victoria’s Secret, iar iubitul său, Zayn Malik, în vârstă de 25 de ani, este un cunoscut cântăreț. Ca urmare a programului încărcat și a numeroaselor deplasări în afara țării, cei doi erau obligați să petreacă foarte mult timp fără să se vadă.

”Nu mai sunt un cuplu, dar au rămas apropiați și se susțin unul pe altul. Realitatea este că ei au fost departe unul de altă, nu au mai fost împreună de mult timp. Programele lor încărcate de muncă ar pune presiune pe orice relație. Este, cu siguranță sfârșitul pentru acum, dar nu este o despărțire amară… cei doi își poartă respectă reciproc. Însă, nimeni nu a spus că cei doi nu se vor mai împăca în viitor” – a declarat o sursă apropiată cuplului pentru Daily Mail.

Dacă această declarație ar putea lăsa o urmă de îndoială, ei bine fanii și-au pierdut cu adevărat speranța de a-i mai vedea împreună când au citit mesajele pe care atât Gigi Hadid, cât și Zayn Malik le-au postat pe conturile de socializare: „Declarațiile despre despărțiri par adesea impersonale pentru că nu există un mod bun în care poți explica în cuvinte ceea ce doi oameni au experimentat de-a lungul a câțiva ani, nu doar în relație, ci în viață în general. Sunt recunoscătoare pentru dragostea, timpul și lecțiile de viață pe care Zayn mi le-a dat. Îi doresc tot ce este mai bun și voi continua să-l susțin ca pe un prieten pentru care am un imens respect și sentimente. Cât despre viitor, fie ce-o fi!” – a scris Gigi Hadid.

Zayn Malik, deja fostul său iubit, a completat-o: „Gigi și cu mine am avut o relație incredibilă, cu multă iubire, o relație distractivă și îi port un mare respect lui Gigi ca femeie și ca prieten. Are un suflet incredibil de bun. Le sunt recunoscător tuturor fanilor pentru că respectă această decizie dificilă și viața noastră privată în aceste momente. Am fi vrut să vă dăm noi știrea asta primii. Vă iubim pe toți.”

Citește și – Dizgrațios! Gigi Hadid a pozat cu păr la subraț

Citește și – Wow! Bella și Gigi Hadid sunt superbe, dar iată cum arată mama lor

Sursă foto: Hepta