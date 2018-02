Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: se mărită cu Virgil Șteblea

După ce a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că este însărcinată în trei luni cu iubitul său, Virgil Șteblea, Adelina Pestrițu aruncă o nouă bombă. Vedeta se pregătește de nuntă cât de curând, pe degetul său aflându-se deja inelul de logodnă.

Adelina Pestrițu, care tocmai a împlinit 31 de ani, a făcut marele anunț astăzi: “Da, m-a cerut de soție. Mi-a căzut capul când am auzit. M-a cerut de soție înainte să aflu că sunt însărcinată. Mi-a zis să mergem să ne plimbăm. Să mergem până la mare. Știam că îi plac plimbările lungi, cu mașina, cu avionul. Am sărit în mașină și el era foarte agitat. Am intrat în filmul lui. Am devenit romantică. Eram pe plajă și s-a pus în genunchi. Apoi, împleticit, m-a întrebat dacă vreau să mă mărit cu el. L-am ajutat să îmi pună inelul pe deget, tremura rău. I-am spus: DA!” – a dezvăluit Adelina Pestrițu în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, un influent om de afaceri din Capitală, sunt împreună de mai puțin de un an, dar cei doi au demonstrat că dragostea nu se măsoară în zile, săptămâni sau luni, ci este pur si simplu o chimie deosebită care nu le dă timp de răgaz.

Sursă foto: Facebook