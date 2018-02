Adelina Pestrițu și iubitul ei așteaptă primul copil

În ziua în care își serbează ziua de naștere, Adelina Pestriți a dat fanilor ei o veste mare: va fi mămică pentru prima dată!

Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, Virgil Steblea, iar în curând vor deveni părinți. Adelina e însărcinată în trei luni.

„Varsta de 31 de ani a venit cu cel mai minunat dar pe care puteam sa-l primesc vreodata. Eu si iubitul meu, Virgil, suntem fericiti sa impartasim cu voi vestea ca vom deveni parinti. Fericirea noasta este cu atat mai mare cu cat in curand vom sarbatori si un an de relatie. Suntem coplesiti de emotii si abia asteptam sa treaca cele 6 luni ramase pana vom fi 3. Speram sa ne descurcam bine in rolul de parinti”, spune Adelina Pestritu pe contul ei de Facebook.

Adelina Pestritu si Virgil Steblea formeaza un cuplu din primavara anului trecut insa au decis sa pastreze discretia in ceea ce priveste povestea lor de iubire: “Traiesc o poveste de dragoste alaturi de un om minunat, atent, puternic, care ma face sa ma simt in siguranta, ma face sa rad si care ma completeaza perfect.”