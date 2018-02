Vestea că Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea așteaptă un copil după nici un an de relație a luat prin surprindere showbiz-ul autohton. La fel de uimiți au fost și foștii parteneri ai Adelinei, Liviu Vârciu și Speak. Însă amândoi au avut reacții cât se poate de prietenoase.

Sunat de cancan.ro, Liviu Vârciu a făcut o glumă când a auzit motivul telefonului. ”Dacă are legătură cu Adelina Pestriţu care e însărcinată…. Pe bune? Şi la bătrâneţe o să fiu sunat să mi se spună că Adelina Pestriţu are Alzheimer?” a spus Liviu Vârciu. Lăsând deoparte gluma, el a spus, însă că se bucură pentru fosta soție. ”Să fie într-un ceas bun, mă bucur pentru ea”, a mai spus Liviu care are și el o fetiță de câteva luni cu iubita lui, Anda.

La fel de diplomat a fost si Speak. ”Mă bucur mult pentru ea, ştiu că îşi dorea de foarte mult! Îi doresc multă sănătate şi să se bucure de familie!”, a spus cântărețul, care în prezent are o relație cu Ștefania, dansatoarea lui.