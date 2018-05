A fost lansat primul trailer al filmului „Bohemian Rhapsody”. VIDEO

A fost lansat primul trailer al filmului „Bohemian Rhapsody”, dedicat trupei Queen, care dezvăluie polemica dintre membrii trupei și manager, legată de durată piesei cu același nume.

„Bohemian Rhapsody” este un film biografic dedicat trupei Queen, regizat de Dexter Fletcher, care acoperă o perioadă de 15 ani, de la formarea trupei din anii 1970 şi până la celebrul concert Live Aid din 1985.

Trailerul dezvăluie reacția pe care Freddie Mercury, interpretat de Rami Malek, a avut-o atunci când managerul trupei Queen a contestat durata de 6 minute a cântecului Bohemian Rhapsody. În film vom vedea momentele cheie prin care au trecut membrii trupei, dar și cum au luat naștere unele dintre cele mai iubite cântece din toate timpurile.

Din distribuția filmului fac parte Gwilym Lee (Brian May) Ben Hardy (Roger Taylor) şi Joseph Mazzello (John Deacon). Printre actorii care mai apar în peliculă se numără și Mike Myers, Allen Leech şi Aidan Gillen.

Proiectul a suferit mai multe modificări, de la regizor la actorul principal. Regizorul Dexter Fletcher l-a înlocuit Bryan Singer, prima alegere în materie de regie. În rolul principal a fost ales Rami Malek (cunoscut din serialul Mr. Robot), deși inițial a fost vorba de actorul Sacha Baron Cohen.

Filmul va debuta în cinematografe pe data de 2 noiembrie 2018.

Trupa Queen este o formație muzicală britanică care a fost înființată în 1970, de Freddie Mercury (voce, pian, chitară), Brian May (chitară, voce), John Deacon (bas) şi Roger Taylor (tobe, voce). Albumele formaţiei au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume. Trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 2001, iar în 2002 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

