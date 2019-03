Zina Dumitrescu – detalii neștiute despre viața creatoarei de modă

„Mama modei românești”, așa cum o numeau colegii, avea 82 de ani, iar pe ultimii și i-a petrecut într-un azil, confruntându-se nu doar cu probleme de sănătate complicate, cum ar fi boala Alzheimer, ci și cu neajunsuri financiare. Starea Zinei Dumitrescu s-a degradat treptat, iar în ultima vreme fosta creatoare de modă nu își mai dorea să lupte cu viața ei, după cum au mărturisit apropiații.

Deși bătrânețea i-a fost marcată de suferință, viața Zinei Dumitrescu ar face invidioasă orice femeie. Creatoarea de modă, pe numele ei real Zenobia Bogoș, s-a născut în anul 1936, în Județul Ismail, din Republica Moldova. Tatăl ei a fost comandant în garda regală, iar mama ei a provenit dintr-o familie de oameni bogați din Huși. Bunica ei era o contesă poloneză pe care o chema Zenovia. „Mama Zina” a avut și un frate mai mic, dar acesta a murit înecat la 12 ani și jumătate.

„În noaptea aia, tatăl meu a pornit să-l caute pe fratele meu și, după ce l-a găsit mort, s-a întors acasă cu părul alb. Din cauza șocului albise. Tatăl meu a murit în `65 și regret că nu l-a apucat pe Cătălin (fiul creatoarei n.r), care s-a născut în `69”, a declarat Zina Dumitrescu, potrivit Historia.

După război, familia s-a refugiat în România și s-a stabilit la Pitești. Aici Zina a terminat liceul economic, apoi a intrat la Facultatea de Drept a Universității din București. În anul I de facultate a început să cocheteze cu lumea modei, mai întâi ca manechin, iar la 30 de ani a devenit directorul Casei de Modă Venus.

De-a lungul anului a creat zeci de colecții de modă, participând la festivaluri de modă din țară și din străinătatea. A lansat manechine ce au devenit celebre atât la nivel național, cât și internațional, precum Romanița Ivan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad sau Jeanine.

Zina Dumitrescu a avut trei soți

Frumoasă și fermecătoare, Zina Dumitrescu nu a dus lipsă de admiratori. Se spune că printre pretendenții acesteia s-au aflat și fostul președinte al României, Emil Constantinescu, dar și Nicu Ceaușescu.

La 19 ani s-a căsătorit cu actorul și regizorul Marin Negreanu, mai mare cu 17 ani decât ea. În 1969, cei doi au devenit părinții lui Cătălin, unicul fiul al Zinei Dumitrescu. S-a despărțit după 13 ani de mariaj. Creatoarea de modă și-a refăcut viața alături de avocatul Nicolae Rădulescu, secretarul Sectorului 1, dar a divorțat de acesta la 12 ani de la încheierea căsătorie, după ce a a aflat că a înșelat-o. După două căsnicii ratate s-a căsătorit cu profesorul universitar Costin Dumitrescu și au rămas împreună până la decesul acestuia în 2009.

„Dacă e să regert ceva în viață, regret că am stat toată viața ca bou-n jug, măritată tot timpul. Am trecut fără să vreau, fără să divorțez , la următorul soț, dintr-o căsnicie în alta. Nu am apucat să stau și eu singură, să respir cum stau femeile în ziua de astăzi. Cu Costin Dumitrescu, cu profesorul, am fost căsătorită 26 de ani, din ’83”, declara la un moment dat Zina Dumitrescu.

Zina Dumitrescu a vrut să se sinucidă

După moartea lui Costin Dumitrescu, alături de care petrecuse 22 de ani, mama Zina a fost devastată. Suferința era atât de mare, încât la trei zile după ce și-a pierdut soțul, aceasta a încercat să se sinucidă. A luat un pumn de pastile, însă a fost salvată de soția lui Alin Oprea, fostul Talisman, Larisa, care a chemat salvarea. O altă tentativă de sinucidere a mai fost și în iunie 2016, tot cu pastile. După ce a luat mai multe comprimate de Diazepam, a fost dusă la spital de fiul ei, Cătălin.

A refuzat să lucreze pentru Elena Ceaușescu

Zina Dumitrescu a stat de vorbă cu Elena Ceaușescu în cadrul unor întâlniri oficiale, dar a refuzat să aibă de-a face cu ea. Aceasta a mărturisit că soția lui Ceașescu avea haine de calitate, dar îi lipsea cu desăvârșire stilul.

„Ea nu avea haine urâte pe ea, dar nu știa să le poarte, le purta îngrozitor, stătea îngrozitor și nu știa să mergă, dar hainele erau de foarte bună calitate și bine făcute. De coafat se coafa de cele mai multe ori la cel mai mare salon din Paris. Era preocupată de modă, dar atât o ducea minte, în rest nimeni nu avea voie să arate mai bine decât ea” era de părere Zina Dumitrescu.

S-a întâlnit cu Coco Chanel

Un vis devenit realitate pentru Zina Dumitrescu a fost întâlnirea cu renumita creatoare de modă Coco Chanel, despre care a spus că i-a marcat profund viața. S-a întâmplat în 1967 la Moscova, în Piața Roșie, acolo unde s-a desfășurat primul și unicul congres mondial de modă.

„Coco Chanel ieșise pentru prima oară în afara Franței, și venise la Moscova fiind foarte curioasă să-l vadă pe Lenin. Pe vremea aceea manechinele erau angajate cu normă întreagă, cu toate că în Codul Muncii eram trecute ca muncitor necalificat, iar după ’90 eu am reușit să introduc în nomenclatorul muncii profesia de prezentator de modă”, a mai povestit Zina Dumitrescu. Sursă foto: Libertatea