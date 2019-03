Zina Dumitrescu a murit. Fosta creatoare de modă avea 82 de ani

Zina Dumitrescu a mâncat la prânz, s-a simțit foarte bine și s-a dus să se odihnească. Se pare că trecerea în neființă a survenit în propria rezervă de la azilul privat unde a locuit în ultimii ani, cel mai probabil în timpul somnului, – a confirmat cea mai bună prietenă a Zinei Dumitrescu pentru Libertatea.

Fosta creatoare de modă a ajuns la spital cu o lună în urmă, după ce starea sa de sănătate se deteriorase vizibil. În ultimul timp slăbise peste 10 kilograme: “În ultima perioadă, a slăbit destul de mult, în jur de 10 kilograme. La ora actuală, dânsa mănâncă cam jumătate sau sunt zile în care mănâncă şi mai puţin decât o jumătate din meniul nostru, zilnic! Pofta de mâncare a dânsei, precum şi dorinţa ei de a mânca nu mai este la fel de mare cum era acum două-trei luni. În continuare, noi suntem alături de dânsa şi vrem să facem să fie bine, dar nu vrea. E o perioadă mai grea pentru dânsa şi refuză”, – a declarat în trecut Ion Cassian, proprietarul azilului care a devenit casă pentru Zina Dumitrescu.

Mama Zina, așa cum o numeau cei apropiați, nu a mai făcut față problemelor de sănătate cu care se confrunta, însă nici nu-și mai dorea să lupte pentru viața sa: “Nu își mai dorește să lupte pentru viața ei, nu mai vrea să depună nici un efort pentru a trăi. Nu se simte deloc bine, nu mai este în parametrii ei normali. Am fost zilele trecute cu ea și și-a făcut analizele și toate au ieșit destul de bune, nu a stat internată, dar anii își spun cuvântul. Vârsta vorbește de la sine, nu mai are deloc putere. Nu mai este ea! Nu mai are nici poftă de mâncare, se degradează pe zi ce trece, nu știu ce o să se întâmple cu ea, unde o să ajungem”, – a declarat atunci directorul azilului, Ioan Casian.

Zina Dumitrescu a murit. Care a fost ultima sa dorință

Zina Dumitrescu s-a simțit rău la începutul acestei luni. Analizele sale nu arătau prezența vreunei boli, însă aceasta se simțea slăbită. Cu toate că a fost chemată o salvare la azil, Zina nu a dorit să meargă la spital și a refuzat internarea. După plecarea celor de la ambulanță, directorul casei de bătrâni, Ion Cassian, a aflat de ce Zina a refuzat internarea: își dorește ca ultimă dorință să moară în patul ei, în azilul care îi este casă de 8 ani, nu la spital!

Zina Dumitrescu, pe numele real Zenobia Bogoș, și-a trăit bătrânețea într-un azil de lux, din Ghermanesti. Starea sa de sănătate s-a deteriorat imediat ce a murit soțul său, în anul 2009, fiind totodată și diagnosticată cu Alzheimer. Ulterior, în 2012, Zina a fost cazată în azil cu bunăvoința unui vechi prieten de-al său, care este și patronul stabilimentului. Fosta creatoare avea mari probleme cu banii, iar fiul său, care ar fi trebuit sa-i fie alături în astfel de momente, nu s-a arătat interesat de situația mamei sale.

Zina Dumitrescu și-a început cariera ca model la Casa de Modă Venus, iar la vârsta de doar 30 de ani a devenit directorul acesteia. Și-a câștigat pe drept renumele de Mama Modei Românești, tot ea fiind și cea care a descoperit manechine celebre ca Romanița Iovan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad, Jeanine, dar și pe Cătălin Botezatu și Liviu Ionescu.