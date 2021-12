Retrospectiva anului: Vedete care au devenit părinți în 2021

Anul 2021 a fost unul de neuitat pentru mai multe vedete din showbiz-ul autohton. S-au bucurat de venirea pe lume a copiilor lor și au făcut atât declarații emoționante despre aceste momente unice, cât și mărturisiri dureroase despre experiența nașterii. Le-am notat și noi pe unele dintre ele și vi le prezentăm în rândurile de mai jos.

Gina Pistol

Gina Pistol și Smiley au devenit pentru prima oară părinți în data de 9 martie 2021. Cei doi au declarat în repetate rânduri că viața lor s-a schimbat radical și că sunt mai fericiți ca niciodată de când a venit pe lume Josephine.

Diana Pârvu

Jurnalista Diana Pârvu și iubitul ei, Sergiu Negoțiu Piloff, prezentatorul emisiunii „Test de vedetă” de la Kanal D, au devenit părinți pentru prima oară pe 15 aprilie 2021, când a venit pe lume fetița lor, Jacqueline Marie.

Claudia Neghină



Claudia Neghină a devenit mamă pentru prima oară în data de 21 aprilie 2021. Modelul a dat naștere unei fetițe, Sofia.

Botezul Sofiei a avut loc în septembrie 2021, în Ibiza, la o biserică ortodoxă și cu un preot român.

Diana Enciu

Diana Enciu a devenit mamă pentru prima oară în aprilie 2021. Diana și soțul ei, Cristian Șimonca, cunoscut drept Otravă în mediul online, au o fetiță. După naștere, Diana a trecut prin clipe grele. Aceata a făcut o infecție din cauza firelor cu care a fost cusută.

Adela Popescu

Adela Popescu a născut cel de-al treilea copil în data de 11 iulie 2021. Actrița a adus pe lume un băiat frumos și sănătos, de 3.620 kg, ce a primit nota 10 la naștere. Adela și soțul ei, Radu Vâlcan, au ales pentru micuțul lor un nume care are inițiala A, la fel ca și frații lui mai mari, Alexandru și Andrei.

„A de la Alexandru, Andrei și Adrian”, a dezvăluit ea.

Cristina Cioran

Cristina Cioran a născut prin cezariană o fetiță, Ema, pe 18 iulie 2021. Nașterea a fost prematură, la 29 de săptămâni de sarcină. Prezentatoarea TV a fost externată la câteva zile după, însă fiica ei a rămas la incubator, sub supravegherea medicilor, timp de 6 săptămâni. Din septembrie 2021, Ema se află acasă.

Larisa Udilă

Larisa Udilă și soțul ei, jucătorul de fotbal Alexandru Ogică, au devenit părinți pentru prima oară pe 11 august 2021. Vedeta a născut prin cezariană un băiețel, Milan.

Cristina Ștefan

Cristina Ștefan și actorul Denis Ștefan au devenit părinți pentru a doua oară pe 3 septembrie 2021. Bebelușa de la Cronica Cârcotașilor a dat naștere unei fetițe, Dominique Maria.

Alina și Ilan Laufer

Alina Laufer a născut prematur în data de 15 februarie 2021. Vedeta mai are o fiică, Karina, în vârstă de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alături de Ilan Laufer, actualul ei partener de viață, Alina a devenit mamă de gemeni, fetiță și băiețel.

Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu Oțil și Dani Oțil au devenit părinții unui băiețel, Luca Tiago, pe 11 septembrie 2021. Micuțul a fost botezat pe 24 octombrie 2021. Evenimentul a avut loc în restaurantul prezentatorului TV din București. Nașii lui Luca Tiago sunt modelul Laura Dumitru și omul de afaceri Homan Tandijono.

Ramona Păuleanu

Ramona Păuleanu, prezentatoarea rubricii meteo a știrilor Pro TV, a devenit mamă de gemeni în septembrie 2021. Vedeta a născut prematur o fetiță și un băiețel, Alexandra și Luca.

Dima Trofim

Dima Trofim a devenit tată pentru prima oară pe 22 septembrie 2021. Iubita lui, Angela Ciupitu, a născut o fetiță, Ania.

Jean Gavril

Sâmbătă, 25 septembrie 2021, artistul a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni televizate, că Bianca a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă, pe nume Eva.

Michaela Prosan

Michaela Prosan, actrița din serialele „Fructul oprit” și „Sacrificiul”, difuzate de Antena 1, a devenit mamă pentru prima oară la finalul lunii septembrie. Actrița nu a dezvăluit sexul bebelușului ei.

Andreea Ibacka

Andreea Ibacka a născut un băiețel pe 5 octombrie 2021, prin cezariană. Actrița și soțul ei, Cabral, mai au o fetiță, Namiko, în vârstă de 2 ani.

Am fost pur și simplu zăpăcită de atâta dragoste și emoții și activități alături de bebe. Pe parcurs o să vă povestesc mai multe. Suntem foarte fericiți, foarte recunoscători și foarte norocoși, a mărturisit atunci vedeta.

Deea Codrea

Deea Codrea, fostă concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities”, a născut natural, în apă și fără anestezie, un băiețel, Iian, pe 9 octombrie 2021.

Cristina Herea

Cristina Herea a născut în noiembrie 2021. Jurnalista și prezentatoare de televiziune, în vârstă de 35 de ani, a adus pe lume o fetiță sănătoasă căreia i-a pus numele de Ekaterina Antonia.

Roxana Vancea

Roxana Vancea a devenit mamă pentru prima oară în data de 16 noiembrie 2021. Vedeta și soțul ei, antrenorul de fitness Dragoș Paiu, au ales pentru micuțul lor numele Ayan.

Nicole Cherry

Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată pe 27 noiembrie 2021, la vârsta de 22 de ani. Cântăreața a mărturisit că nașterea Anastasiei a fost una fără probleme.

Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot, a spus vedeta după ce a devenit mamă.