Despre anti-ageing, din interior spre exterior, cu Andreea Raicu și VICHY

Andreea Raicu este un om cu peste 20 de ani de background „pe sticlă“, dar și un promotor al unui stil de viață sănătos. Acum, pe site-ul www.andreearaicu.ro (care are ca motto mesajul ) și alături de echipa ei, dezbate subiecte de lifestyle feminin, dezvoltare personală. Predă cursuri de mindfulness și este consilier holistic. Am făcut schimb de multe informații interesante:

• Am povestit despre 3 cele mai eficiente ingrediente din produsele de îngrijire a pielii. Retinolul, acidul hialuronic și vitamina C sunt cele mai potente ingrediente anti-ageing și merită să le incluzi în ritualul tău de skincare, începând cu vârsta de 25 de ani. Andreea folosește fiolele Liftactiv Specialist cu efect antirid și formulate cu un complex de peptide și 10% vitamina C pură, care combat toate tipurile de linii fine si riduri. Formatul de fiolă asigură că eficacitatea ingredientelor active este pastrată și garantează prospețime pentru fiecare utilizare. Andreea mi-a mărturisit că își împarte o fiolă în două tranșe – jumătate folosește dimineața, iar cealaltă jumătate o păstrează pentru seara.

• Retinolul, un derivat al vitaminei A, este ideal pentru combaterea petelor pigmentare, al urmelor cauzate de acnee, dar și al ridurilor fine. Dermatologii îl recomandă mai ales după vârsta de 30 ani și atât experiența mea, cât și a Andreei, cu acest ingredient potent este foarte bună până acum.

• Împreună, am subliniat încă o dată importanța folosirii unui produs cu factor de protecție solară (FPS)! Acum, când industria de beauty a evoluat atât de mult, nu mai există scuza că nu găsești un produs care ți se potrivească sau care este incomod de folosit. La orice farmacie descoperi creme, geluri, fluide, spray-uri care includ FPS dedicate oricărui tip de ten și care se completează bine cu fondul de ten sau pudra. Purtarea unui produs cu FPS în orice anotimp și moment al zilei este imperios necesar, dacă îți dorești o piele sănătoasă, curată, fără pete pigmentare și riduri… înainte de vreme.

• Dacă tot veni iar vorba de piele sănătoasă, Andreea a vorbit despre cât de mult contează să îți respecți orele de somn și să îți asiguri necesarul de lichide zilnic (multă apă, ceaiuri naturale, limonadă proaspătă). Printr-un somn suficient, aloci organismului ocazia să se refacă și să funcționeze în parametri normali, și astfel pielea ta să arate suplă și luminoasă, în mod natural.

• Andreea ne-a dezvăluit rutina ei de skincare – dimineața și seara. Rezonez cu toți pașii și simt că fiecare dintre noi ar putea să includă în ritualul său de îngrijire un produs demachiant (pe care să-l folosești chiar și în zilele când nu porți deloc machiaj), un toner, un produs cu rol anti-ageing (vezi produsele din gama Liftactiv de la VICHY, au multe ingrediente eficiente), un produs cu FPS și un produs pentru îngrijirea zonei delicate din jurul ochilor. Cât despre machiaj, fiecare dintre noi putem folosi orice produse preferăm, cu condiția să ne demachiem cu sfințenie și să purtăm zilnic FPS:)

