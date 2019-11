Care este punctul vulnerabil al artistei Andreea Bălan

„Ce mi s-a întâmplat mie în acest an, m-a făcut să fiu cea mai puternică“, spune Andreea.

„Nu am crezut niciodată că o mi se întâmple un stop cardiac la o naștere simplă. Apoi, când mi-am revenit, am organizat o nuntă, am refăcut trupa Andre. Totodată, sunt vulnerabilă în fața copiilor mei. Dacă ei nu sunt sănătoși, eu cad din picioare. În același timp sunt foarte puternică când vine vorba de cariera mea.“

Reporter: Dar ți-e frică de ceva?

„Da, orice părinte vrea să aibă copiii sănătoși.“

