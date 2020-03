Cele două prietene apar pe coperta revistei Unica de martie și au împărtășit într-un interviu exclusiv care au fost trucurile de frumusețe pe care le-au folosit în timpul competiției Asia Express.

„Adevărul e că nu am stat departe de make-up, pentru că am avut trusele cu noi”, a zis Alina. „Oricum ne trezeam devreme, la patru jumate, la cinci, să ne machiem, să fim pregătite. Știu că am primit tot felul de întrebări pe social media din pozele postate până acum: «Băi, cum ați reușit să arătați așa de bine în condițiile alea?». Păi asta facem, na, te trezești, te machiezi! Nu poți să fii muma pădurii! Ce-ar fi, toată ziua noi suntem pe Instagram machiate frumos și când apărem pe televizor…”.

Carmen a adăugat, la rândul ei: „Ideea e că ne plăcea să apărem mai mult așa, că până la urmă e și mai estetic din punctul meu de vedere. Nu înseamnă că nu ești naturală, înseamnă că doar vrei să îți evidențiezi anumite aspecte, că nu am fost cu tot make-up-ul pe față și cu glitter. Așa, cât de cât, o sprânceană…”.

Dacă vrei să afli ce trucuri de frumusețe au folosit pentru a arăta la fel de bine în Asia Express cum arată pe Instagram, urmărește clipul nostrul.

