Victor Rebengiuc, după moartea actriței Draga Olteanu Matei: „Ne vine rândul”

Draga Olteanu Matei a murit azi-noapte, la vârsta de 87 de ani. Actrița era internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, secția Terapie Intensivă, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Aceasta suferea de afecţiuni cronice cardiovasculare şi endocrine.

Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 87 de ani, a mărturisit că regretă moartea colegei sale.

„Ne ducem, eu sunt unul dintre ultimii rămași din vechea generație. Ne vine rândul, nu am venit aici pentru vecie, cel puțin eu”, a spus actorul pentru Libertatea.ro.

Și Oana Pellea a scris câteva gânduri de rămas-bun după moartea îndrăgitei actrițe: „Draga de Draga. Tare drag i-a fost lui tata (n.r Amza Pellea) de ea. Tare dragă mi-a fost. Bunul Dumnezeu să o primească în Împărăţia Sa”, a dezvăluit Oana Pellea pe pagina sa de Facebook.

Printre cei care au transmis mesaje după moartea Dragăi Olteanu Matei se mai numără și Alexandru Arșinel, Mihai Morar, Monica Davidescu, fashion-editorul Iulia Albu.

Mesajele vedetelor după moartea actriței Draga Olteanu Matei

„M-au botezat Draga. Ca să le fiu dragă tuturor… Veșnică iubire, Draga mea dragă! Mulțumim pentru drag și dragoste”, a scris Mihai Morar.

„Drum lin printre stele Draga Olteanu Matei! Noi, cei care te-am cunoscut si care am avut sansa de a-ti fi alaturi in scena, iti vom duce dorul. Dumnezeu sa o odihneasca! Condoleante familiei si prietenilor! La ultima intalnire, cu un an in urma, Draga era doar bucurie. Cu multi ani in urma, in scena, in ‘Crima pentru pamant’, am invatat de la dansa puterea privirii fara cuvinte”, și-a amintit actrița Monica Davidescu.

„Draga Olteanu Matei a plecat dintre noi. A plecat, Dar nu a murit. Un asemenea talent nu moare niciodata. În anul 1956 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale. A fost decorată în data de 30 mai 2002 cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler. În data de 23 octombrie 2014, într-o ceremonie care a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia a primit din partea Casei Regale a României decorația Ordinul Coroana României în grad de Ofițer, cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a Regelui Mihai I al României. O legenda construita pe studiu, talent si munca. SINGURA RETETA REALA”, a scris și Iulia Albu.

