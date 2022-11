Vedetele din România certate cu legea. Lidia Buble, Toma Cuzin și Cheloo, pe lista neagră a polițiștilor

Lidia Buble, Cuzin Toma și Ilie Năstase sunt numele care fac înconjurul presei în ultimele zile, după ce au fost condamnați sau sancționați pentru diverse ilegalități. Acestea sunt însă doar câteva dintre vedetele din România care au avut de-a lungul anilor probleme cu legea și care au ajuns pe „lista neagră” a oamenilor legii.

În ultimii ani mai multe persoane publice, de la actori, cântăreți sau sportivi au fost aspru sancționați de autorități, ca urmare a faptului că au încălcat legea. Dacă unii au condus fără permis, sau sub influența alcoolului, alții au provocat accidente de circulație sau au încercat să mituiască polițiștii.

Lidia Buble, condamnată pentru dare de mită

Cântăreața a fost condamnată, joi, la un an de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, după ce a oferit suma de 900 de lei unor agenți de poliție, pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest, în urma unui control în trafic.

Instanța a decis ca Lidia Buble să se afle sub supraveghere pentru următorii doi ani și va trebui să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 1 Bucureşti.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă, astfel că Lidia Buble o poate constesta.

Ilie Năstase a fost, din nou, prins băut la volan. Fostul tenismen a rămas fără permis

Ilie Năstase se află și el pe lista cu vedete din România care au probleme cu legea. A rămas fără permsiul de conducere, după ce joi noaptea agenții de la rutieră l-au prins conducând sub influența băuturilor alcoolice.

Oprit la un control de rutină, fostul mare tenismen a fost supus unui test cu aparatul alcooltest. Potrivit unor voci, Ilie Năstase ar fi avut o alcoolemie de 0,22 în aerul pur expirat, lucru care i-a făcut pe polițiști să ia decizia de a-i suspenda permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Mai mult, fostul sportiv a primit și o amendă de 1305 lei.

Ilie Năstase nu se află la prima abatere în trafic. În urmă cu patru ani, pe numele lui a fost deschis un dosar penal tot din aceeași cauză. Fostul tenisman a consumat și atunci alcool înainte de a urca la volan.

Lucrurile au degenerat atunci, Ilie Năstase fiind acuzat la vremea respectivă că acuzat că ar fi fost agresiv cu polițiștii care l-au oprit în trafic.

Brigitte Pastramă, doi ani în spatele gratiilor: „M-am trezit în ghearele hienelor”

Nici fosta soție a lui Ilie Năstase, Brigitte Pastramă, nu a fost ferită de pedeapsa cu închisoarea. Vedeta a rămas, în trecut, doi ani în spatele gratiilor, după ce fusese conamndată la trei ani și jumătate. La acea vreme, era unul dintre cele mai cunoscute manechine din Banat care a câştigat titlurile de „Top Model România” şi „Top Model of the World”.

Eram naivă, nu știam mai nimic despre afaceri. De aici mi s-au tras problemele. Am avut o altercație cu un gestionar care îmi datora o sumă imensă, un milion și jumătate de euro. M-am trezit în ghearele hienelor și consider că am fost o victimă a justiției , a mărturisit Brigitte, a povestit Brighitte, potrivit impact.ro.

Culiță Sterp, reținut după ce a fugit de la locul accidentului

Cântărețul de muzică de petrecere Culiță Sterp a intrat și el în vizorul oamenilor legii, după ce a produs un accident grav de circulație. El a fost reținut pentru 24 de ore, după accidentul rutier care a avut loc în centrul Clujului. În urma impactului, o persoană a fost rănită.

Culiță Sterp a condus sub influența băuturilor alcoolice, a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a părăsit locul accidentului. Pentru a scăpa de polițiști, cântărețul s-a ascuns într-o toaletă publică.



Firicel din „Las fierbinți”, condamnat și el la un an de închisoare

Actorul Toma Cuzin în vârstă de 44 de ani, cel care interpretează rolul personajului Firicel, din serialul „Las Fierbinți”, difuzat la PRO TV, a primit zilele trecute o condamnare cu amânare la un an de închisoare. Decizia vine după ce a fost prins conducând fără carnet și sub influența băuturilor alcoolice, dar și a unor substanțe interzise. Decizia dată cu amânarea pedepsei înseamnă că Toma Cuzin scapă de închisoare dacă respectă un set de condiții.

Toma Cuzin nu se află la prima abatere. A mai avut probleme cu legea și în trecut. Mai exact, în anul 2019, a fost prins asupra lui cu substanțe interzise de mare risc. La momentul respectiv, procurorii DIICOT decis să claseze dosarul.

Cheloo de la Paraziții, condamnat pentru trafic de droguri

În anul 2017, Cătălin Ştefan Ion, cunoscut drept Cheloo de la Paraziţii, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii în dosarul în care era cercetat pentru deținere și trafic de droguri. Pedeapsa propusă de procurori a fost la acel moment de doi de închisoare cu suspendare, potrivit Digi24.

La vremea respectivă, cântărețul, jurat acum la iUmor, emisiune difuzată pe Antena 1, a recunoscut în faţa procurorilor că a consumat marijuana, dar a spus că nu a vândut altcuiva. El a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității la o școală generală sau la Primăria din Adunați, o localitate din Prahova unde acesta are o casă de vacanță.

Dosar penal pentru Simona Sensual, după ce a fost prinsă la volan, fără permis

În anul 2011, vedeta a fost prinsă de polițiști pe Calea Rahovei, în Bucureşti. Simona Sensual avea carnetul de conducere reţinut de mai bine de un an de zile, însă cu toate acestea a urcat la volan. Pentru conducere cu permisul reţinut, Simonei Sensual i s-a deschis un dosar penal.

Șerban Huidu, pedeapsă cu închisoarea pentru accidentul în care au murit trei oameni

Cârcotașul de la Prima TV, Șerban Huidu a fost și el condamnat la închisoare în anul 2012 pentru ucidere din culpă, în urma accidentului soldat cu trei morți pe care l-a provocat. Doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare a fost pedeapsa pe care realizatorul tv a primit-o la judecătoria Brașov.

Șerban Hudiu a produs un grav accident de circulație, în toamna anului 2011, în localitatea brașoveană Timișul de Sus. Trei persoane și-au pierdut atunci viața în urma impactului.