Forbes a publicat topul celor mai bine plătiți artiști din lume în 2022. Cu ce sume se laudă Brad Pitt sau Taylor Swift?

Merită să fii faimos! Forbes a făcut publică lista cu cele 10 vedete care au dat lovitura în 2022 și s-au ales cu câștiguri substanțiale. Taylor Swift este singura femeie din top. Ea se alătură altor artiști sau trupe de succes, precum Sting, Rolling Stones și Genesis. La acest capitol, nici Brad Pitt nu stă rău. El a obținut grosul datorită rolurilor marcate, dar a fost și la cârma unei afaceri.

Grupul celor cu venituri mari include, de asemenea, o serie de regizori și creatori de producții TV, cum ar fi duourile dinamice din spatele „The Simpsons” și „South Park”.

Top 10 cel mai bine plătiți artiști din lume, conform Forbes

Câștigătorii din 2022 au strâns aproximativ 1,35 miliarde de dolari, mult mai puțin decât sumele obținute de celebrități precum Kanye West, Jay-Z și Bruce Springsteen, care figurau pe această listă în 2021.

Bad Bunny (88 de milioane de dolari)

Rapperul portorican a vândut bilete în valoare de peste 400 de milioane de dolari pentru cele două turnee ale sale, El Último Tour del Mundo și World’s Hottest Tour.

Actorul din„Bullet Train” a obținut și contracte cu mărci precum Corona, Cheetos și Adidas.

Taylor Swift (92 de milioane de dolari)

Chiar dacă a lansat albumul de success “Midnights”, care a făcut-o prima artistă din istorie care a obținut primele 10 locuri din lista Billboard Hot 100, majoritatea celor 92 de milioane de dolari obținute provin din catalogul ei de melodii lansate în ultimii ani.

Swift a fost în fruntea listei și în 2019 și rămâne singura femeie de pe listă și acum

James Cameron (95 de milioane de dolari)

Regizorul a obținut cel puțin 95 de milioane de dolari pentru filmul său “Avatar: The Way of Water “.

Cameron este unul dintre regizorii cu cele mai mari încasări din toate timpurile, fiind la conducerea filmelor „Titanic” din 1997 și „Avatar” din 2009.

The Rolling Stones (98 de milioane de dolari)

Mick Jagger și Keith Richards de la Rolling Stones au câștigat peste 8,5 milioane de dolari pe noapte, iar asta datorită turneului lor european de anul trecut, numit Sixty, unde trupa a cântat în 15 orașe de pe continent.

Brad Pitt (100 de milioane de dolari)

În 2022, starul a jucat în filme precum „Bullet Train”, „Babylon” și „The Lost City”.

De asemenea, Brad Pitt a luat aproximativ 113 milioane de dolari dintr-o afacere pe care a încheiat-o în decembrie. Actorul a vândut compania sa de producție, Plan B Entertainment, către Mediawan.

James L. Brooks și Matt Groening (105 milioane de dolari)

Creatorii comediei animate de succes „The Simpsons” au câștigat peste 100 de milioane de dolari anul trecut.

Peste 700 de episoade au fost produse de la premiera sitcomului din 1989. În 2019, toate sezoanele au făcut tranziția de la FX la Disney+, iar asta le-a adus celor doi o sumă anuală de 105 milioane de dolari, potrivit Forbes.

Trey Parker și Matt Stone (160 de milioane de dolari)

Creatorii „South Park” s-au trezit în conturi cu160 de milioane de dolari datorită unui contract pe care l-au semnat cu Paramount+ în 2021.

Oferta le va aduce 935 de milioane de dolari pe o perioadă de șase ani. De asemenea, colaborarea le-a permis lui Parker și Stone să creeze 14 filme originale „South Park” pentru serviciul de streaming.

Tyler Perry (175 de milioane de dolari)

Actorul, scriitorul, regizorul și producătorul se scaldă în bani, iar asta datorită decorurilor pe care le deține în Atlanta, precum și multitudinii de proiecte pe care le-a creat pentru BET. Perry este cea mai bogată celebritate de pe listă, cu o avere estimată la un miliard de dolari.

Sting (210 milioane de dolari)

Sting și-a vândut propria discografie în 2022, dar și catalogul muzical pe care îl avea cu trupa sa, The Police, către Universal Music Group.

Genesis (230 milioane de dolari)

Solistul Phil Collins și trupa sa au renunțat, în septembrie, la drepturile asupra unei piese în favoarea celor de la Concord Music Group . Asta le-a adus pentru 300 de milioane de dolari.

Contractul a inclus și câteva dintre prestațiile solo ale lui Collins, inclusiv melodia sa de succes „In the Air Tonight”.