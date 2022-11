Vedeta din România care a luat hormoni pentru a se înălța și a început să se îngrașe: „Am luat undeva la 20 de kg”

Este una dintre cele mai bune și apreciate voci din industria muzicală din România. Un model pentru mulți dintre fanii ei, cântăreața face tot posibilul pentru a arătat cât mai bine atunci când apare în fața publicului. Deși acum are niște forme de invidiat, artista recunoaște că în trecut a avut probleme cu kilogramele în plus.

Invitată în emisiunea matinală de la Pro TV, Amna a povestit că în anii adolescenței a avut probleme cu kilogramele în plus, din cauza unei greșeli pe care a făcut-o din dorința de a fi mai înaltă.

Amna a vorbit despre problemele cu greutatea: „A fost nasol de tot”

Cântăreața a povestit că în prezent are grijă la ceea ce mănâncă și acordă o importanță deosebită unui stil de viață cât mai sănătos și echilibrat. Artista spune că nu mânăncă seara după o anumită oră și vrea să se mențină cât mai bine pentru filmările la videoclipurile pieselor pe care le lansează sau aparițiile la diverse emisiuni.

„Am grijă la ce mănânc și întotdeauna seara…mai subțire. Cotim de la bucătărie și mergem spre living. Ne prefacem că nu există bucătăria decât pentru copil și încerc să nu mănânc paste făinoase, carbohidrați atunci când am filmări. La două-trei zile de carbohidrați se vede pur și simplu pe pantaloni”, a spus Amna.

Cântăreața spune ce a dus la apariția kilogramelor în plus

Chiar dacă acum are forme de invidiat, Amna recunoaște că a existat o perioadă în viața ei când a avut ceva probleme cu kilogramele în plus. Totul s-a întâmplat în perioada liceului, după ce a încercat să ia hormoni de creștere, fiind complexată de înălțimea ei. Lucrurile au degenerat însă și artista a început să ia în greutate.

„În liceu, am vrut să mă înalț și am luat hormoni de creștere numai că nu am făcut niște analize la oase, se închiseseră cartilajele și n-am avut unde să cresc, m-am dus în lățime în loc de lungime. Am luat undeva la 19-20 de kg. A fost nasol de tot”, a mărturisit Amna în emisiunea de la Pro TV.

Cum a reușit Amna să scape de kilogramele în plus

Această perioadă din viața cântăreței avea însă să se încheie rapid. Kilogramele în plus au început să dispară atunci cân s-a îmbolnăvit de varicelă. Ambiția a făcut-o să continue cu regimul, iar în cele din urmă a reușit să ajungă la o valoare normală cu greutatea pe care o are.

„Am reușit să slăbesc cu ajutorul varicelei. Nu puteam să mănânc deloc și începând să slăbesc m-am ambiționat și am reușit. Nu am mai avut probleme după, dar vergeturile și textura pielii au fost foarte greu de eliminat. Acum sunt cea mai bună variantă a mea”, a adăugat ea.

Amna recunoaște că și-ar dori în continuare să fie mai înaltă, însă apelează la diverse trucuri peste a trece de acest obstacol. Artista spune că fizic nu ar schimba nimic la ea și se declară mulțumită de aspectul ei.

„Fizic nu aș schimba nimic la mine. Mi-aș dori să fiu mai înaltă, dar ce să faci, mai pui un toc, te mai înalți. Mi-aș fi orit să fiu tipa aia cu piciorușe subțiri și poate minioni, dar nu a fost să fie. Am învățat să mă iubesc așa cum sunt”

Amna a lansat astăzi o piesă alături de Dorian Popa, a cincea de când au început să colaboreze. Melodia se numește „Motivul meu”, iar cântăreața spune că este mulțumită de reacțiile fanilor de după lansare.

Sursă foto: Facebook