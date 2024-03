Valentin Sanfira nu poate să revină încă pe scenă. Cu ce se confruntă după intervenția la picior

Valentin Sanfira luptă să își revină după accidentul suferit în Italia și operația pe care a suferit-o la picior. Artistul se află acum în perioada de recuperare și a trecut de la scaunul cu rotile la cârje.

Valentin Sanfira își dorește să revină pe scenă cât mai repede și e tot timpul cu gândul la publicul lui. Familia i-a fost întotdeauna aproape în această etapă complicată din viață.

Valentin Sanfira: ”Prima zi cu cârjele! Greu… dar nu am ce să fac”

”Prima zi cu cârjele! Greu… dar nu am ce să fac. Am renunțat la cărucior și am aceste ajutătoare acum. Pot să ies să-mi beau și eu cafeaua pe terasă fără ajutorul familiei. Este un pas înainte”, este mesajul transmis de Valentin Sanfira, pe o rețea de socializare.

Valentin Sanfira, susținut de soția lui, Codruța Filip: „Mi-a demonstrat în fiecare zi că iubirea vindecă orice rană”

Artistul are convingerea că nu ar fi reușit să treacă prin toate astea fără ajutorul jumătății sale, care a petrecut opt zile pe holul spitalului și a vărsat lacrimi, dar niciodată în fața lui.

“Ea este eroina mea, ea este cea care îmi dă putere și mi-a demonstrat în fiecare zi că iubirea vindecă orice rană. A stat 8 nopți pe holurile spitalului din Italia, s-a luptat la propriu cu un sistem medical care nu e departe de cel din România și nu a cedat nicio clipă.

A plâns mult, dar niciodată să o văd, mie mi-a adus doar zâmbetul și căldura ei. Soția mea minunată, Dumnezeu te-a trimis ca pe un înger în viața mea, Codruța Sanfira- Filip”, a fost mesajul postat de Valentin Sanfira, pe o rețea de socializare.

„S-a schimbat satul, s-au schimbat și oamenii”

Acum, când trece printr-o perioadă complicată, solistul se întoarce cu gândul la locurile copilăriei. Acolo viața avea un cu totul alt parfum.

“Am crescut în satul meu frumos, unde oamenii se ajutau și munceau împreună la câmp. Vara la secerat se auzeau, peste deal, cântece și râsete, iar seara treceau ciredele de vite de la pășune.

Licuricii luminau toată ulița și alergam să prindem câte unul, să-l punem în borcan lângă pat. Nu am mai văzut licurici din copilărie…. S-a schimbat satul, s-au schimbat și oamenii, dar în cântecele mele păstrez frumusețea acelor vremuri”, adaugă Valentin Sanfira.

Valentin Sanfira, accident în Italia

Vacanța de vis pe Valentin Sanfira și soția lui, Codruța Filip, au avut-o în Italia, luna trecută, s-a transformat într-un coșmar. Artistul a avut un accident, a ajuns la spital și a fost operat de urgență la picior. Acum, după intervenție, urmează o perioadă de recuperare, de aceea solistul a fost nevoit să își anuleze toate angajamentele concertistice.

„Dragii mei, vă las această postare din respect și prețuire, dar mai ales pentru a nu fi dezinformați cu privire la starea mea de sănătate. Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital. Din păcate, a fost nevoie de o operație la picior, însă, slavă Domnului, totul a decurs cum trebuie și starea mea de sănătate este bună.

După ce voi ajunge acasă, va urma o perioadă de recuperare, astfel încât nu voi putea fi prezent la evenimentele și spectacolele viitoare.

Am fost norocos să am parte de medici foarte buni și competenți. Le mulțumesc pentru tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată grija pe care mi-ați purtat-o și promit să îmi revin cât mai repede pentru a mă putea întâlni cu publicul meu frumos. Multă sănătate tuturor! Este cea mai de preț!”, spunea artistul atunci, pe o rețea de socializare.



