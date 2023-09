De ce evită Loredana Groza vacanțele și care este bijuteria de care nu se desparte: „Viața merită trăită”/ Exclusiv

Loredana Groza e tot timpul pe drumuri pentru concertele pe care le are, dar e mulțumită de stilul de viață pe care l-a adoptat. Spre deosebire de alte celebrități, cântăreața evită vacanțele lungi și dese, pentru că are senzația că o scot din ritm.

Artista a avut un sejur în India alături de fiica sa, în care s-a încărcat cu multă energie, dar la întoarcere a revenit rapid pe baricade. Loredana Groza și-a reluat orele de antrenament la sală, show-urile și filmările pentru serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, care se difuzează în prezent la Antena 1, și unde are cu totul altă imagine. Artista a revenit din India și cu un inel, de care astăzi nu se mai desparte, indiferent de proiectul din care face parte. Iată ce mărturisiri face Loredana Groza pentru UNICA.RO!

CONȚINUT VIDEO UNICA

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Citeşte și: Loredana Groza, pregătită pentru rolul de soacră: „Elena îmi povestește tot. Sunt confidenta ei” / Video exclusiv

Citeşte și: Schimbările alimentare făcute de Loredana Groza: „Sunt ca Djokovici”. Cum se menține la 53 de ani / Video exclusiv

Citeşte și: Loredana Groza, moment memorabil la Festivalul de la Mamaia 2023. Gestul făcut în fața lui Horia Moculescu

Loredana Groza, de o viață în top. Care e secretul ei

A reușit să se mențină în topuri, iar spectacolele ei se transformă rapid în adevărate show-uri. Anii au trecut, dar Loredana Groza nu își pierde superemația. Când te gândești la ea nu o poți plasa într-o generație, are o altă imagine de fiecare dată, iar piesele ei un cu totul alt ritm. Solista e fericită că muzica ei reușește să ajungă astăzi la sufletul atâtor oameni, chiar dacă pentru asta a făcut de multe ori multe sacrificii.

Citeşte și: Loredana Groza, apariție spectaculoasă într-o ținută creată de ea: „Glamorous Diva” / Video

Loredana Groza: „Îmi place să fiu în foc continuu”

„Nu am avut multe vacanțe, aceasta a fost o ieșire foarte scurtă. Imediat cum am venit din India, am plecat la Făgăraș. Am avut spectacol acolo, iar când am plecat în India am avut concert în Mamaia. Și chiar mă simt bine că e așa, pentru că îmi place să am o vară activă, decât una cu prea multe vacanțe. Uneori vacanțele, dacă sunt prea lungi și prea dese, te scot așa din ritm.

Până încarci din nou acele baterii de muncă, de lucru, e așa o perioadă de inerție, pe care nu o agreez. Îmi place să fiu în foc continuu. Viața merită trăită, fanii mei trebuie să se bucure tot timpul și pentru mine efortul nu e prea mare ca să îi fac fericiți.

„Port această bijuterie chiar și în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609, dar o întorc invers”

Bijuteriile Loredanei ascund povești nebănuite și sunt legate de oameni și locuri. Loredana Groza are un inel din India pe care îl poartă tot timpul. „Port această bijuterie chiar și în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609, dar o întorc invers”, mai spune Loredana Groza pentru UNICA.RO.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Ce relație are Loredana Grza cu fiica ei, Elena

Loredana Groza a trăit alături de fiica sa, Elena, fiecare poveste de iubire. A încercat să îi fie aproape cu un sfat, cu o mângâire, pentru că legătura dintre ele a fost întotdeauna una puternică, dar niciodată bazată pe reguli rigide. Înainte de a fi mamă și fiică, cele două sunt cele mai bune prietene.

„Elena a avut de mică multe pasiuni, multe îndrăgosteli. Îmi povestește tot, sunt confidenta ei cea mai importantă. Nu că nu ar fi și prietenele ei. Îmi place că e relația noastră nu e doar formală, cum am avut noi, generațiile crescute pe vremea comunismului, în care erau puțin mai rigide discuțiile între mamă și fiică. Mai degrabă vorbeai cu tata decât cu mama anumite lucruri. Eu am încercat să sparg aceste bariere și să mi-o apropii, să fim ca niște prietene, ca niște surori”, mărturisește Loredana Groza pentru UNICA.RO.



Foto: Antena1, Facebook