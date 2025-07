Val de reacții și mesaje dureroase după moartea lui Felix Baumgartner. „Multă putere să ai, Mihaela!” Omagii emoționante din întreaga lume

Moartea lui Felix Baumgartner, celebrul parașutist austriac și partenerul Mihaelei Rădulescu, a stârnit un val de tristețe în întreaga lume. Decesul său, survenit pe 17 iulie 2025 în urma unui accident de parapantă în Italia, a generat reacții puternice din partea publicului, dar și a numeroaselor personalități din showbiz, sport și media.

Baumgartner, cunoscut pentru saltul istoric din stratosferă care i-a adus faima internațională, a fost considerat un simbol al curajului și al vieții trăite la limită.

Conform relatărilor din presa italiană, Felix Baumgartner ar fi acuzat o stare de rău în timpul zborului cu parapanta, pierzând controlul aparatului. S-a prăbușit într-o piscină situată pe terasa unui complex hotelier, iar impactul a fost fatal. Echipele medicale ajunse la fața locului au constatat că sportivul nu mai prezenta semne vitale. În urma accidentului, o tânără aflată în apropiere a fost rănită, însă starea ei este stabilă. Mihaela Rădulescu se afla în vacanță în Italia împreună cu Baumgartner, în momentul tragediei.

La doar câteva ore după tragedie, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de condoleanțe și omagii emoționante.

Val de mesaje emoționante după moartea lui Felix Baumgartner

Pe pagina de Instgram a regretatului parașutist, dar și pe cea a Mihaelei Rădulescu, cea care i-a fost parteneră de viață în ultimii 11 ani, curg mesajele de regret și de condoleanțe.

Printre primele reacții publice s-au numărat:

Cabral: „Mihaela Rădulescu, condoleanțe! Zbor lin, omule. Odihnește-te în pace”

Adelina Pestrițu: „Condoleanțe!”

Anna Lesko: „Condoleanțele noastre, Mihaela!”

Anca Lungu: „Sincere condoleanțe!”

Andreea Perju: „Am rămas fără cuvinte…”

Un mesaj tulburător a venit din partea unui prieten austriac, Rene, care a scris:

„Zboară sus, Felix. Tu n-ai fost făcut niciodată pentru pământ. Inima ta bătea în cădere liberă, iar sufletul tău și-a găsit liniștea acolo unde aerul se subțiază și orizontul se deschide. (…) Acum ai plecat înainte. N-ai căzut – ci te-ai înălțat. Acolo unde cerul e mai vast decât tot ce cunoaștem. Acolo unde nu mai e nevoie de parașută.”

Fanii și cei care le-au urmărit activitatea celor doi de-a lungul anilor, au transmis și ei o mulțime de mesaje emoționante, în care își exprimă tristețea pentru imensa pierdere.

„Sincere condoleanțe, Mihaela! Multă putere! D-zeu să-l odihnească în pace!”

“Tare rău îmi pare! Așa de faini erați împreună, v-am admirat iubirea voastră… Multă putere să ai, Mihaela, te îmbrățisez. @therealfelixbaumgartner fly up to the stars!”

“Putere multă în aceasta groaznica pierdere!”

“Sincere condoleanțe! D-zeu să-ți dea putere și liniște sufletească în tragedia asta! Îmi pare nespus de rău! Fly high Felix!”

“Alături de tine suntem! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

“Multă putere! Te-am admirat mereu pentru curajul de a întâlni și trăi dragostea adevărată la maturitate! Erați absolut perfecți! Condoleanțe!” – sunt câteva dintre multele mesaje transmise Mihaelei Rădulescu.

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu, un cuplu îndrăgit de publicul larg

Felix Baumgartner a fost mai mult decât un sportiv extrem — a fost un simbol al curajului dus la limita imposibilului. A intrat în istorie cu saltul său din stratosferă, realizat de la peste 39.000 de metri altitudine, atingând o viteză de 1.342,8 km/h și devenind primul om care a depășit viteza sunetului fără ajutorul unui vehicul. În ultima săptămână din viață, se afla în vacanță alături de Mihaela Rădulescu, în regiunea Marche din Italia. Cu puțin timp înainte de tragedie, postase pe Instagram imagini din zborurile sale cu parapanta — marea sa pasiune. Pe antebraț purta tatuajul „Born to fly”, un motto care i-a definit existența și care astăzi rămâne ca un testament al spiritului său liber

Relația dintre Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu a fost una profundă, construită pe libertate, respect și o pasiune comună pentru aventură. Cei doi s-au cunoscut în 2014, în timpul unui interviu realizat de Mihaela pentru Pro TV, iar începutul a fost neașteptat: el a cerut numărul ei de telefon, dar l-a notat greșit, ceea ce a dus la o scenă memorabilă în care i-a smuls telefonul din mână pentru a verifica mesajele.

Deși inițial l-a considerat un „Don Juan”, Mihaela a fost cucerită de perseverența și autenticitatea lui Felix. Timp de 11 ani, au format un cuplu discret și solid, locuind în Elveția, Germania, Austria și Monaco, fără să simtă nevoia unei căsătorii oficiale. „Avem o relație frumoasă pentru că vorbim puțin despre ea”, spunea Mihaela într-un interviu, subliniind că presa i-a despărțit de multe ori, dar ei au rămas împreună. Ultima lor vacanță, petrecută în Italia, s-a încheiat tragic, dar a fost marcată de gesturi tandre și o postare emoționantă a lui Felix, în care îi dedica melodia „Perfect” de Ed Sheeran. A fost, fără să știe, o ultimă declarație de iubire.

Foto – Instagram

