Home > Vedete > Ultima zi de omagii pentru Mircea Lucescu la Arena Națională. Ilie Bolojan, Traian Băsescu, Gică Popescu, Anghel Iordănescu au mers să-și ia adio de la „Il Luce"

Ultima zi de omagii pentru Mircea Lucescu la Arena Națională. Ilie Bolojan, Traian Băsescu, Gică Popescu, Anghel Iordănescu au mers să-și ia adio de la „Il Luce”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 09.04.2026, 17:20

Mii de oameni au venit și în a doua zi pentru a‑și lua rămas‑bun de la Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Printre cei care au trecut pe la catafalc s‑a numărat și premierul Ilie Bolojan, care a sosit dis‑de‑dimineață pentru a‑i aduce un omagiu celui supranumit „Il Luce” și pentru a onora o carieră remarcabilă în fotbalul românesc.

Pe parcursul întregii zile, fluxul de vizitatori continuă, iar numeroase personalități din politică și sport se opresc pentru câteva momente de reculegere la sicriul fostului selecționer. Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie, într‑o ceremonie cu onoruri militare. Președintele României, Nicușor Dan nu va fi prezent la priveghiul fostului mare antrenor.

Prim‑ministrul Ilie Bolojan a fost printre primii oficiali care au sosit joi dimineață la Arena Națională, în a doua și ultima zi de priveghi a lui Mircea Lucescu, legendarul antrenor român decedat la vârsta de 80 de ani. Premierul a venit la ora 10:05, imediat după deschiderea porților, pentru a‑și exprima respectul față de una dintre cele mai importante personalități ale fotbalului românesc.

„Sunt aici în semn de respect” – mesajul premierului

La plecare, Ilie Bolojan a transmis un mesaj scurt, dar ferm, în fața jurnaliștilor prezenți.

S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
Recomandarea zilei

„Sunt aici în semn de respect pentru munca unui om cu o carieră impresionantă. Dumnezeu să îl odihnească”, a declarat șeful Guvernului, vizibil marcat de moment.

Prezența sa la Arena Națională a venit într‑un context în care mii de oameni au trecut în ultimele două zile pe la catafalcul lui Mircea Lucescu, pentru a‑și lua rămas bun de la cel supranumit „Il Luce”.

Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Recomandarea zilei
Gest emoționant la priveghi: un bărbat i‑a sărutat mâna lui Răzvan Lucescu

Atmosfera de la Arena Națională, la ceremonia dedicata lui Mircea Lucescu, a fost una profund emoționantă, marcată de momente de reculegere și gesturi care au arătat impactul uriaș pe care fostul selecționer l‑a avut asupra oamenilor. Numeroși suporteri, foști jucători și oameni obișnuiți au venit să‑și ia rămas‑bun, mulți dintre ei fiind surprinși cu lacrimi în ochi în fața sicriului depus în zona special amenajată a stadionului.

Un moment încărcat de simbolism a avut loc în jurul orei 19:00, când un bărbat venit să‑și prezinte omagiile a trecut pe lângă fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan, și i‑a sărutat mâna, un gest spontan care a transmis respectul și recunoștința pe care mulți români le poartă familiei Lucescu. Scena a reflectat nu doar durerea colectivă, ci și legătura emoțională profundă dintre public și una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc.

Dănuț Lupu, copleșit de emoții la căpătâiul lui Mircea Lucescu

Dănuț Lupu, unul dintre jucătorii care au crescut sub îndrumarea lui Mircea Lucescu, a cedat emoțiilor în fața sicriului fostului său antrenor. Vizibil răvășit, acesta s‑a apropiat pentru câteva clipe de locul unde era depus trupul neînsuflețit și nu și‑a putut stăpâni lacrimile, amintirile legate de mentorul său copleșindu‑l.

În jurul orei 11:00, la Arena Națională a ajuns și Ihor Prokopchuk, reprezentantul Ucrainei, sosit cu un vehicul oficial. La scurt timp, și-a făcut apariția și Dani Coman, președintele lui FC Argeș. Fostul portar, afectat de pierderea lui Mircea Lucescu, a rostit o rugăciune în tăcere, apoi l-a strâns în brațe pe Răzvan Lucescu, cel care l-a antrenat în perioada petrecută la Rapid.

Pe parcursul ceremoniei, mai multe figuri emblematice ale Stelei au venit să își arate respectul față de marele tehnician. Marius Lăcătuș, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu au depus două coroane la căpătâiul acestuia: una din partea familiei Lăcătuș, iar cealaltă, în culorile roșu și albastru, oferită de clubul militar. Pe panglica acesteia din urmă era scris mesajul emoționant: „Legendele nu mor niciodată”.

Gică Popescu, copleșit de emoție la priveghiul lui Mircea Lucescu

Gică Popescu a venit la Arena Națională pentru a‑i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, într‑o apariție care a atras imediat atenția celor prezenți. Îmbrăcat simplu, în blugi și o haină de piele, fostul internațional a pășit cu vizibilă greutate spre sicriul mentorului său. Într‑un gest profund emoționant, Popescu a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Il Luce, lăsând să se vadă durerea sinceră a unui om care a pierdut nu doar un antrenor, ci o figură esențială din viața sa profesională și personală. Atmosfera s‑a încărcat de tăcere în jurul lui, momentul devenind unul dintre cele mai puternice ale ceremoniei de adio.

Răducioiu, transfigurat de durere la priveghiul lui Mircea Lucescu

Florin Răducioiu a sosit vizibil marcat la Arena Națională pentru a‑și lua rămas‑bun de la Mircea Lucescu, omul care i‑a influențat decisiv începuturile carierei. Fostul atacant al Generației de Aur a stat câteva momente în tăcere în fața sicriului, cu chipul împietrit de durere, rememorând legătura profundă pe care a avut‑o cu Il Luce.

Anghel Iordănescu, la căpătâiul lui Mircea Lucescu

Anghel Iordănescu, unul dintre cei mai respectați selecționeri din istoria fotbalului românesc, a venit pe Arena Națională pentru a‑și lua rămas‑bun de la Mircea Lucescu. Vizibil marcat de pierderea colegului și prietenului său, „Generalul” a stat câteva momente în fața sicriului, într‑un gest de profund respect. Prezența lui, alături de generații întregi de fotbaliști, a subliniat impactul uriaș pe care Il Luce l‑a avut asupra fotbalului românesc și asupra celor care au lucrat cu el de‑a lungul deceniilor.

Traian Băsescu, nelipsit de la priveghiul lui Mircea Lucescu

Traian Băsescu s‑a numărat printre personalitățile care au venit la Arena Națională pentru a‑i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Fostul președinte a depus o coroană de flori albe, un gest sobru și simbolic, menit să transmită respectul față de una dintre cele mai influente figuri ale fotbalului românesc.

Mihai Bobonete, în lacrimi la despărțirea de Mircea Lucescu

Actorul Mihai Bobonete s‑a alăturat celor care au venit la Arena Națională pentru a‑i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Vizibil emoționat, acesta a depus o coroană de flori albe și verzi, un gest simplu, dar încărcat de respect față de legenda fotbalului românesc. Bobonete a rămas câteva clipe în tăcere în fața sicriului, marcând prin prezența sa impactul pe care Il Luce l‑a avut nu doar asupra sportului, ci și asupra oamenilor care l‑au admirat de la distanță.

Anamaria Părodan, prezentă la priveghiul lui Mircea Lucescu

Anamaria Părodan a venit la Arena Națională pentru a‑i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, purtând un trening negru, simbol al respectului și al durerii. Vizibil afectată, aceasta s‑a recules câteva momente în fața sicriului, într‑o atmosferă încărcată de emoție. Prezența ei discretă, dar plină de solemnitate, a subliniat impactul uriaș pe care Il Luce l‑a avut asupra tuturor celor care l‑au cunoscut sau l‑au admirat.

Ciprian Ciucu, prezent la Arena Națională pentru a‑și lua rămas‑bun de la Mircea Lucescu

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, s‑a numărat printre oficialii care au venit la Arena Națională pentru a‑i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Edilul a depus o coroană de flori în formă de minge de fotbal, un gest simbolic ce a subliniat legătura profundă dintre marele antrenor și sportul care i‑a definit întreaga viață. Prezența lui Ciucu a fost remarcată de cei aflați la ceremonie, acesta oprindu‑se câteva momente în fața sicriului pentru a‑și exprima respectul față de una dintre cele mai importante personalități ale fotbalului românesc.

Pregătiri pentru funeraliile cu onoruri militare

Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, 10 aprilie 2026, cu onoruri militare. Cortegiul funerar va pleca spre biserică în cursul dimineții, iar slujba religioasă este programată la ora 10:00. Reprezentanții Federației Române de Fotbal au precizat că ceremonia va fi una restrânsă, accesul fiind permis doar rudelor și prietenilor apropiați.

Citeşte şi: Gestul încărcat de semnificație pe care Răzvan Lucescu l-a făcut pe Arena Națională, la priveghiul tatălui, Mircea Lucescu

Citeşte şi: Soția lui Răzvan Lucescu, după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros”

Citeşte şi: Dan Negru, mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: „E fake news. Noi ne pricepem cel mai bine să săpăm gropi… unii altora”

Partea finală a evenimentului va avea loc la ora 12:20, când vor fi prezentate saluturi militare în semn de recunoaștere pentru întreaga carieră a fostului selecționer. Momentul depunerii în mormânt este stabilit pentru ora 13:10.

Rudele lui Mircea Lucescu au solicitat ca în interiorul cimitirului să nu intre persoane străine, dorind ca ultimele momente să fie trăite în liniște și intimitate. Perimetrul va fi rezervat exclusiv membrilor familiei, iar publicul larg este rugat să respecte această decizie.

Libertatea.ro
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Fanatik
Mircea Lucescu vs. Sir Alex Ferguson! Aproape trei decenii de la un Inter – Manchester United cu Ronaldo, Beckham, Baggio și Giggs pe teren
Mircea Lucescu vs. Sir Alex Ferguson! Aproape trei decenii de la un Inter – Manchester United cu Ronaldo, Beckham, Baggio și Giggs pe teren
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
TV Mania
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Citește și...
De ce Mircea Lucescu va fi îngropat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Traian Băsescu, prezent la priveghi, a jucat un rol important. Video
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții Artemis 2
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Meghan Markle ridică miza și își pregătește „răzbunarea”. Dar succesul nu e deloc garantat
Lacrimi și tensiune în "Casa iubirii". Andra și Georges, într-un moment critic al relației: "M‑ai făcut să..." Ce se întâmplă între cei doi
Răzvan Lucescu și familia, în ipostaze emoționante la priveghiul lui Mircea Lucescu. Cum a fost surprins alături de nepoți
Ovidiu Ioanițoaia explică de ce a murit Mircea Lucescu: „Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul”
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Cutremurător! S-a aflat ultima dorinţă a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor înainte să moară

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lacrimi și tensiune în "Casa iubirii". Andra și Georges, într-un moment critic al relației: "M‑ai făcut să..." Ce se întâmplă între cei doi
Lacrimi și tensiune în "Casa iubirii". Andra și Georges, într-un moment critic al relației: "M‑ai făcut să..." Ce se întâmplă între cei doi
Răzvan Lucescu și familia, în ipostaze emoționante la priveghiul lui Mircea Lucescu. Cum a fost surprins alături de nepoți
Răzvan Lucescu și familia, în ipostaze emoționante la priveghiul lui Mircea Lucescu. Cum a fost surprins alături de nepoți
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Avantaje
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Elle
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Ovidiu Ioanițoaia explică de ce a murit Mircea Lucescu: „Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul”
Ovidiu Ioanițoaia explică de ce a murit Mircea Lucescu: „Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul”
Gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu. Noul stadion Dinamo îi va purta numele
Gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu. Noul stadion Dinamo îi va purta numele
Dinu Maxer reacționează după ce fosta soție, Deea, a spus că fiica lor l-a numit pe logodnicul ei „cel mai bun tată”: „Nu este potrivit”
Dinu Maxer reacționează după ce fosta soție, Deea, a spus că fiica lor l-a numit pe logodnicul ei „cel mai bun tată”: „Nu este potrivit”
Oana Roman, supărată că niciun angajat din aeroport nu i-a zâmbit: „Toți sunt încruntați și prost dispuși”
Oana Roman, supărată că niciun angajat din aeroport nu i-a zâmbit: „Toți sunt încruntați și prost dispuși”
Observator News
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Libertatea pentru Femei
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Lovitură pentru profesori: se schimbă complet modul de repartizare. Legea învățământului se modifică din temelii
Lovitură pentru profesori: se schimbă complet modul de repartizare. Legea învățământului se modifică din temelii
Alertă astrologică: 3 zodii vizate de probleme serioase. Riscă să își petreacă Paștele pe patul de spital
Alertă astrologică: 3 zodii vizate de probleme serioase. Riscă să își petreacă Paștele pe patul de spital
Pască fără aluat gata în 10 minute. Rețeta rapidă a lui Chef Sorin Bontea
Pască fără aluat gata în 10 minute. Rețeta rapidă a lui Chef Sorin Bontea
Alertă globală: medicamentul care poate provoca tumori maligne, retras de pe piață
Alertă globală: medicamentul care poate provoca tumori maligne, retras de pe piață
TV Mania
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Libertatea
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton