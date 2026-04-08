Soția lui Răzvan Lucescu, după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros"

Amelia Matei
.  Actualizat 08.04.2026, 17:12

Soția lui Răzvan Lucescu a vorbit despre cât de dificilă a fost perioada dinainte morții socrului ei. Ana-Maria Lucescu a vorbit despre felul în care presa a invadat intimitatea familiei în momente cumplite. 

Ana-Maria Lucescu, despre presa care a vrut cu orice preț să surprindă momentele dificile din viața familiei sale

În noaptea de duminică spre luni, Răzvan Lucescu a venit de urgență din Grecia, unde antrenează, ca să își vadă tatăl în spital. Mircea Lucescu se afla atunci în stare critică la ATI, iar câteva zile mai târziu a murit.

Televiziunile au solicitat declarații de la Răzvan Lucescu, iar jurnalista GOLAZO Ioana Mihalcea a vorbit despre cum există anumite limite în meseria de jurnalist care nu ar trebui încălcate.

Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a distribuit articolul scris de jurnalistă pe Facebook și a ținut să povestească un episod de la spital, când își vizita socrul.

„Nu îmi expun public decât emoțiile profesionale și, chiar și atunci, foarte rar. Nu am făcut niciodată public nici cel mai mic detaliu din viața mea de familie.

Și totuși, aseară, în mașină, împreună cu fiica mea, am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros. Senzația a fost profund invazivă, greu de descris altfel”.

„Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că orice gest de acest fel ar fi întors camerele spre mine și ar fi adăugat încă o secvență la același spectacol. A durut enorm. Îi mulțumesc din inimă Ioanei Mihalcea pentru articol”, a mai scris Ana-Maria Lucescu, în mesajul ei.

Cu ce se ocupă Ana-Maria Lucescu

Soția lui Răzvan Lucescu este traducător, iar anul trecut, ea a tradus cartea unui important scriitor grec, Isidoros Zourgos.

Acțiunea cărții are loc în Salonic, orașul unde Ana-Maria Lucescu și Răzvan trăiesc de mai mulți ani. Lucescu Junior este antrenor la PAOK.

Ea și soțul ei au ajuns în România pentru a îl vizita pe Mircea Lucescu. Din păcate, jurnaliștii prezenți la fața locului au vrut să obțină primele reacții de la Răzvan Lucescu și de la soția acestuia, în momente în care cei doi aveau nevoie de intimitate și de liniște. 

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, după ce a suferit două infarcturi și starea lui era critică. Fostul antrenor se afla internat la Spitalul Universitar din București, la secția de Terapie Intensivă.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
