Soția lui Răzvan Lucescu a vorbit despre cât de dificilă a fost perioada dinainte morții socrului ei. Ana-Maria Lucescu a vorbit despre felul în care presa a invadat intimitatea familiei în momente cumplite.
Ana-Maria Lucescu, despre presa care a vrut cu orice preț să surprindă momentele dificile din viața familiei sale
În noaptea de duminică spre luni, Răzvan Lucescu a venit de urgență din Grecia, unde antrenează, ca să își vadă tatăl în spital. Mircea Lucescu se afla atunci în stare critică la ATI, iar câteva zile mai târziu a murit.
„Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că orice gest de acest fel ar fi întors camerele spre mine și ar fi adăugat încă o secvență la același spectacol. A durut enorm. Îi mulțumesc din inimă Ioanei Mihalcea pentru articol”, a mai scris Ana-Maria Lucescu, în mesajul ei.
Cu ce se ocupă Ana-Maria Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu este traducător, iar anul trecut, ea a tradus cartea unui important scriitor grec, Isidoros Zourgos.
Acțiunea cărții are loc în Salonic, orașul unde Ana-Maria Lucescu și Răzvan trăiesc de mai mulți ani. Lucescu Junior este antrenor la PAOK.
Ea și soțul ei au ajuns în România pentru a îl vizita pe Mircea Lucescu. Din păcate, jurnaliștii prezenți la fața locului au vrut să obțină primele reacții de la Răzvan Lucescu și de la soția acestuia, în momente în care cei doi aveau nevoie de intimitate și de liniște.
Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, după ce a suferit două infarcturi și starea lui era critică. Fostul antrenor se afla internat la Spitalul Universitar din București, la secția de Terapie Intensivă.