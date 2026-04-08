Răzvan Lucescu, tribut emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu. Imagini de colecție cu cei doi

Mircea Lucescu, o legendă a fotbalului românesc, s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026. Unicul lui fiu, Răzvan, i-a adus un omagiu emoționant, făcând mai multe fotografii din arhiva personală publice.

Răzvan Lucescu, tribut emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a găsit o cale emoționantă de a-și lua rămas-bun de la tatăl său, Mircea Lucescu, care s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. La doar câteva ore după pierderea acestuia, Răzvan a împărtășit cu întreaga lume durerea și recunoștința față de omul care i-a fost mentor și model de viață.

Cu un gest simplu, dar plin de semnificație, Răzvan a publicat pe Instagram o fotografie care surprinde o clipă unică: Mircea Lucescu îl sărută cu blândețe pe creștet, o imagine ce reflectă iubirea profund[ dintre tată și fiu. Fără să adauge cuvinte, Răzvan a lăsat poza să vorbească de la sine, transmițând o emoție care a atins inimile tuturor celor care l-au cunoscut sau admirat pe „Il Luce”.

Printre imaginile publicate, două fotografii alb-negru au atras atenția: una cu Mircea Lucescu concentrat pe marginea terenului, supraveghindu-și echipa, și alta surprinzând un moment de neuitat – tată și fiu, zâmbind împreună, ținând un trofeu în mâini. Aceste cadre spun povestea unei vieți dedicate fotbalului și a unei relații de familie întărite de pasiunea comună pentru sport.

Familia sa i-a fost alături până în ultima clipă

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români din toate timpurile, s-a stins din viață la Spitalul Universitar din București, după ce a pierdut o luptă grea cu o boală gravă.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost mesajul transmis de Spitalul Universitar.

De-a lungul carierei sale legendare, Mircea Lucescu a devenit un simbol al excelenței în fotbal, dar și un model de dedicare pentru cei care l-au cunoscut pe teren sau în viața personală. Familia sa i-a fost alături până în ultima clipă, făcând tot posibilul pentru a-l ajuta să depășească momentele critice. Inclusiv un renumit medic român stabilit în Franța a fost chemat de urgență pentru a contribui la eforturile de salvare, însă starea de sănătate a antrenorului nu a mai putut fi stabilizată.

Astăzi, moștenirea lui Mircea Lucescu rămâne vie, nu doar prin trofeele câștigate, ci și prin valorile transmise fiului său și generațiilor care l-au privit ca pe un exemplu.

Foto: Instagram/@razvanlucescu_

