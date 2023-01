Top 5 vedete care care s-au răzbunat pe foștii iubiți prin muzică. Shakira și Miley Cyrus au „rupt” topurile

Artiștii se pricep cel mai bine să își exprime emoțiile prin muzică. Astfel că, nu este de mirare că tot mai mulți aleg să își spună oful după o despărțire, în versuri.

Shakira, Miley Cyrus, Katie Perry sau Smiley sunt doar câteva dintre vedetele care au ales să le spună foștilor parteneri ce simt în urma despărțirilor lor, folosindu-se de muzică.

Top 5 vedete care s-au răzbunat pe foștii parteneri prin muzică

Shakira

După ce s-a despărțit de Gerard Pique anul trecut, după o relație de 12 ani, Shakira a scos trei piese dedicate fostului ei partener. Iar ultima, „Pa tipos como tu”, a scos la iveală toate resentimentele pe care artista le are pentru fostul fostbalist care a înșelat-o.

Shakira a făcut vâlvă cu noua ei melodie, care a fost ascultată de milioane de ori în doar câteva ore de la lansare. Mia mult, artista a recunoscut că ea se exprimă cel mai bine prin muzică.

Smiley

Acum are o relație frumoasă cu Gina Pistol, dar în momentul în care s-a despărțit de Laura Cosoi, Smiley a suferit o mare decepție. Prezentatorul de la „Românii au talent” s-a folosit de muzică pentru a trece peste suferință și a scos piesa „Dead Man Walking”. Fanii și-au dat rapid seama că este o piesă dedicată fostei sale iubite.

„You killed me when you left me, now you are looking at a dead man walking (M-ai ucis când m-ai părăsit, acum te uiți la un mort mergând)”, spun versurile cântecului lui Smiley, la nici un an de când el și Laura Cosoi au pus capăt relației de cinci ani.

Selena Gomez

Selena Gomez și Justin Bieber au avut o relație cu suișuri și coborâșuri dar în momentul în care și-au spus adio, viața artistei s-a prăbușit. Așa că nu este de mirare că a scos rapid o piesă care a scos la iveală toate sentimentele pe care le-a avut pentru Bieber, deși considera că relația lor era una „toxică”.

Așa a apărut piesa „The harts wants what it wants”, în care Selena Gomez mărturisește că nu se putea abține dina-l iubi pe Justin.

La rândul lui, Bieber a scos o melodie, „Sorry”, în care îi cere scuze celei care i-a fost iubită timp de mai mulți ani.

Katy Perry

Katy Perry este una dintre cele mai îndrăgite artiste din SUA, iar viața ei se află mai tot timpul în lumina reflectoarelor. Înainte de a-l întâlni pe Orlando Bloom, frumoasa cântăreață a fost măritată cu actorul Russel Brand. Dar căsnicia lor s-a terminat rapid, când bărbatul i-a cerut divorțul, la nici un an de când au spus DA.

Artista a fost extrem de rănită și emoțiile ei au dus la apariția unor piese precum „Wide Awake” și „Part of me”. În aceste cântece, Katy Perry și-a exprimat sentimentele avute în urma despărțirii de Brand.

Miley Cyrus

Miley Cyrus tocmai a lansat piesa „Flowers”, despre care fanii spun că îi este dedicată fostului ei soț, Liam Hemsworth. Cei doi au divorțat în anul 2019, iar actorul se află deja într-o relație de trei ani cu Gabriella Brooks, însă asta nu a împiedicat-o pe cântăreață să își expună sentimentele.

Cântecul a fost lansat pe data de 13 ianuarie, ziua de naștere a actorului, iar refrenul face referire la piesa lui Bruno Mars, „When I Was Your Man”, pe care Miley și Liam au dansat la nuntă.

”I can buy myself flowers / Write my name in the sand / Talk to myself for hours / Say things you don’t understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand / Yeah, I can love me better than you can.” (Îmi pot cumpăra singură flori? Îmi pot scrie numele în nisip / Să vorbesc cu mine ore întregi / Să spun lucruri pe care tu nu le înțelegi / Mă pot scoate singură la dans / Și mă pot ține singură de mână / Da, mă pot iubi mai mult decât ai făcut-o tu), spun versurile piesei „Flowers”.

Mai mult, Miley a făcut referire în cântec la casa în care cei doi au locuit în Malibu, care a ars în timpul unui incendiu puternic din California: „We were good, we were gold / Kinda dream that can’t be sold / We were right ‘til we weren’t / Built a home and watched it burn” (Am fost bine, am fost aur, ca un vis ce nu poate fi vândut / Am avut dreptate până nu am mai avut / Am construit o casă pe care am văzut-o arzând).

