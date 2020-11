Teo Trandafir, despre probleme cu banii: „Am fost atât de săracă încât nu-mi permiteam cinematograf”

Teo Trandafir (52 de ani) a dezvăluit de curând un detaliu mai puțin cunoscut din viața sa personală. Îndrăgita prezentatoare de televiziune a recunoscut, în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, moderate de Denise Rifai și difuzate la Kanal D, că deși a avut multe moemnte de succes în cariera sa, au fost clipe când s-a confruntat și cu unele probleme financiare.

Totul s-a petrecut în 2006, după ce a renunțat la emisiunea „Teo”, difuzată pe Pro TV.

„Cred că am fost atât de săracă, încât nu îmi permiteam cinematograf, mă gândeam de două ori la asta. Preferam să îi cumpăr fiicei mele o pereche de încălțări pentru că, la un moment dat, s-a pus problema și așa. Am avut o revelație în clipa în care antrenoarea de baschet a fiicei mele m-a întrebat dacă este în regulă să îi ofere Maiei, din partea ei, o pereche de încălțări sport pentru că îi este clar că ale ei i-au rămas mici. Nu îmi dădusem seama. Și atunci am zis așa: această situație trebuie să înceteze acum, este destul, Maia a suferit împreună cu mine eroic, suntem doi soldați, umăr la umăr, am trecut împreună printr-un război pe care l-am și câștigat”, a spus Teo.

