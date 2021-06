Tatăl actriței Blake Lively (33 de ani), Ernie, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Actorul a fost distribuit în trecut în filmele The Dukes of Hazzard și Turner & Hooch și în peliculele The Sisterhood of the Traveling Pants 1 și 2, în care a fost tatăl personajului jucat de Blake.

Tatăl actriței Blake Lively a murit. Actorul avea 74 de ani

Potrivit The Hollywood Reporter, Ernie s-a stins din viață joi, 3 iunie 2021, din cauza unor complicații la inimă. Alături i-au fost soția și copiii, printre care și actrițele Blake și Robyn Lively.

Ernie este recunoscut pentru rolurile sale din The Sisterhood of the Traveling Pants, The Dukes of Hazzard, Turner & Hooch și din serialul Disney Suite Life of Zack & Cody.

De atunci, Ernie a mai fost invitat special în seriale precum The West Wing, Saving Grace și Ghost Whisperer. Potrivit Us Weekly, Ernie a fost operat pe cord în anul 2013. „M-am trezit a doua zi și i-am spus soției mele: «Nu m-am mai simțit atât de bine de ani de zile!».”

„M-am mutat în Utah [SUA] pentru zăpadă, dar n-am reușit să schiez. Literalmente nu aveam inima să o fac. Acum sunt nerăbdător să-mi continui viața în loc să stau degeaba”, mai mărturisea actorul.

Tot în 2013, Ernie vorbea cu entuziasm despre familia lui, care atunci era în creștere. Blake doar ce se căsătorise cu actorul Ryan Reynolds (44 de ani).

„Fiica mea cea mică doar ce s-a căsătorit și vrea o familie mare. Spune că vrea 30 de copii. I-am zis: «De ce nu începi cu primul?».” Acum, Blake și Ryan au trei fiice, Inez (6 ani), James (4 ani) și Betty (8 luni).

Până la acest moment, Blake nu a făcut niciun comentariu public referitor la decesul tatălui ei.

Foto: Profimediaimages.ro