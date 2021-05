Survivor România 2021: Doi Războinici, bănuiți de colegi că ar avea o relație

Se înfiripă o nouă idilă între doi concurenți de la “Survivor România”? În ultima vreme au apărut diverse zvonuri cum că în tabăra albaștrilor, între Albert Oprea și Maria Chțiu ar fi ceva mai mult decât o simplă relație de amiciție.

Colegii lor sunt de părere că între cei doi există o atracție puternică și o simbioză perfecta.

„Simbioza dintre ei funcționează foarte bine. Maria stă liniștită că Albert n-o s-o voteze, Albert are și el pe cineva seara lângă el”, a spus Adelina Damian.

Și unii concurenți care au părăsit recent competiția au putut observa chimia dintre Albert și Maria.

„În primele două zile când am ajuns, încă existau tensiuni între Maria și Sorin. Mie nu mi s-a părut că avea o atitudine sfidătoare, m-am înțeles bine cu ea, râdeam și făceam glume cu ea. Nu am nimic de spus despre ea. Nu a fost niciodată distantă. Avea momentele ei, când se ducea și stătea pe o piatră. Dar toți aveam momentele noastre”, a mărturisit Bogdan Urucu, ultimul concurent eliminat de la Survivor România 2021, potrivit impact.ro.

Bogdan a mai spus că Albert i-a fost prieten în timpul competiției și este o persoană de încredere.

„M-am convins. Sunt firi diferite și e normal să fim așa. Albert nu este un om rău, nici Sorin nu este un om rău. Asta pot să vă garantez. Am dormit cu ei, am mâncat cu ei, am trăit cu ei și sunt prieten cu amândoi”, a adăugat Urucu.

