Solista Halsey, diagnosticată cu 4 sindroame

Solista Halsey (27 de ani) și iubitul ei, scenaristul Alev Aydin (38 de ani), au devenit părinții unui fiu, Ender Ridley Aydin, pe 14 iulie 2021. Recent, cântăreața a dezvăluit că se luptă cu mai multe probleme de sănătate.

„Evident, starea mea de sănătate a suferit schimbări de când am rămas însărcinată și după naștere. M-am îmbolnăvit foarte, foarte, foarte tare. Am fost spitalizată de câteva ori pentru anafilaxie (n.red.: reacție alergică severă care survine brusc și poate cauza moartea) și am mai avut și altele”, a explicat artista.