Prince Jackson s-a logodit cu iubita lui, Molly Schirmang. „Sunt nerăbdător să începem acest nou capitol din viața noastră!”

Prince Jackson a anunțat că el și Molly Schirmang s-au logodit. După opt ani de relație, Prince a făcut pasul cel mare și s-a logodit cu Molly, femeia care i-a fost alături încă din anii studenției.

„Sunt nerăbdător să începem acest nou capitol din viața noastră”

Fiul cel mare al regretatului Michael Jackson și al lui Debbie Rowe a anunțat vestea cea mare pe rețelele sociale.

„Molly și cu mine am petrecut mult timp împreună și am creat amintiri incredibile” a scris Prince, în vârstă de 28 de ani, într-o postare pe Instagram pe 26 august. „Am călătorit prin lume, am absolvit și am crescut mult împreună. Sunt nerăbdător să începem acest nou capitol din viața noastră, să continuăm să evoluăm și să adunăm amintiri frumoase. Te iubesc, babs.”

Alături de mesaj, Prince a publicat o fotografie în care el și logodnica sa se sărută, iar Molly își sprijină mâna pe pieptul lui, etalând inelul de logodnă. Alte imagini îi surprind pe cei doi în drumeții, la caiac și la ceremonia de absolvire a Universității Loyola Marymount.

Un detaliu emoționant din postare este fotografia cu bunica lui Prince, Katherine Jackson, în vârstă de 95 de ani, alături de cuplu, pe o bancă din fața reședinței Hayvenhurst din Encino, California — loc emblematic pentru familia Jackson.

Citeşte şi: Paris și Prince Jackson, mesaje emoționante despre bunicul lor, Joe Jackson

Citeşte şi: Fiii lui Michael Jackson, Prince și Blanket, apariție rară în Las Vegas. Cum arată astăzi urmașii superstarului

Citeşte şi: Prince Jackson, despre Michael Jackson: „A lăsat în urmă multe lucruri”

Citeşte şi: Prince Jackson, fiul cel mare al lui Michael Jackson: „N-am voce și nici nu știu să dansez”

Prince Jackson încearcă să păstreze vie amintirea celebrului său tată

Prince și Molly s-au cunoscut în 2017, în timpul studiilor universitare la Loyola Marymount University din California, unde au fost prezentați prin prieteni comuni. Cu toate că au ales să-și păstreze relația departe de ochii publicului, au fost văzuți împreună la diverse evenimente caritabile și gale mondene, iar Prince a împărtășit ocazional momente speciale alături de Molly pe rețelele sociale.

Deși Prince a fost discret în privința vieții sale personale, el a vorbit în trecut despre dorința de a păstra vie amintirea tatălui său, care a murit în 2009. „Am fotografii cu el și cu unchii mei în casă,” declara el pentru E! News în 2022. „Am și picturi artistice cu el prin locuință.”

Mai mult decât atât, Prince continuă să aplice în viața de zi cu zi principiile învățate de la tatăl său, Regele Muzicii Pop. „Încerc să-mi trăiesc viața cu iubire, exact cum m-a învățat el” a explicat. „Încerc să ajut cel puțin o persoană pe zi și simt că astfel duc mai departe moștenirea lui.”

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News