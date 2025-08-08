Paige Spiranac, „cea mai sexy femeie din lume”, a divorțat în secret, după patru ani de relație. „Sunt deschisă și sinceră!”

Paige Spiranac, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea golfului și a rețelelor sociale, a confirmat public că a trecut printr-un divorț, după ani de speculații și discreție totală.

În vârstă de 31 de ani, fosta jucătoare profesionistă de golf și influenceriță cu milioane de urmăritori a vorbit deschis despre această experiență într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, explicând de ce a ales să-și păstreze viața personală departe de ochii publicului.

O căsnicie discretă și un divorț tăcut

Spiranac a fost căsătorită cu fostul jucător de baseball și antrenor sportiv Steven Tinoco. Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au divorțat discret în 2022, fără ca detaliile despărțirii să fie făcute publice. „M-am căsătorit tânără, și când nu a funcționat, am decis că nu voi mai împărtăși niciodată viața mea personală online”, a declarat Paige în cadrul Q&A-ului.

Ea a explicat că decizia de a păstra tăcerea nu are legătură cu imaginea publică, ci cu sănătatea ei mentală. „Sunt deschisă și sinceră în multe privințe, dar vreau să păstrez o parte din mine doar pentru mine. Este pentru binele meu psihic”, a mai spus Spiranac.

Cariera din golf și ascensiunea în mediul online

Născută în Colorado, Paige Spiranac a fost inițial o gimnastă de performanță, visând la Jocurile Olimpice. După două fracturi la genunchi, a renunțat la gimnastică și s-a orientat către golf. A jucat la nivel universitar pentru University of Arizona și San Diego State University, unde a condus echipa către primul titlu Mountain West Conference în 2015.

Deși a avut o scurtă carieră profesională, cu o victorie pe Cactus Tour și o apariție la Scottish Open, Spiranac nu a reușit să obțină un card LPGA. În 2016, a decis să se retragă din golful profesionist și să se concentreze pe social media, unde a devenit rapid un fenomen global.

Paige Spiranac, desemnată „Sexiest Woman Alive”

În iunie 2022, Paige Spiranac a fost desemnată „Sexiest Woman Alive” de revista Maxim, devenind prima sportivă care ocupă locul 1 în celebra listă Hot 100. „Pentru mine, a fi sexy înseamnă să ai încredere și să te simți confortabil în pielea ta”, a scris ea pe Instagram. „Am încercat mereu să rămân fidelă mie însămi pe acest drum neconvențional și sunt mândră să urmez pașii atâtor femei extraordinare care au purtat acest titlu înaintea mea”.

Viața personală, între discreție și presiune publică

După divorț, Spiranac a ales să nu mai vorbească public despre relațiile sale. Deși a confirmat că are un iubit, nu a dezvăluit identitatea acestuia. „Lucrează mult, și eu la fel. Cine e mai ocupat, celălalt preia responsabilitățile”, a spus ea, adăugând că nu a ieșit niciodată cu o celebritate, în ciuda zvonurilor care o legau de sportivi precum Tom Brady sau Bryson DeChambeau.

Spiranac a fost adesea ținta comentariilor negative online, ceea ce a contribuit la decizia ei de a păstra intimitatea. „Dacă nu pui nimic acolo, nu datorezi nimănui nicio explicație”, a spus ea.

Astăzi, Paige Spiranac este considerată cea mai populară influenceriță din golf, cu peste 4 milioane de urmăritori pe Instagram și o prezență activă pe YouTube, TikTok și în media sportivă. Pe lângă conținutul de golf, ea promovează sănătatea mentală, luptă împotriva bullyingului online și susține libertatea de exprimare, inclusiv în ceea ce privește vestimentația pe terenul de golf.

