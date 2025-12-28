Actrița Brigitte Bardot, una dintre figurile iconice ale cinematografiei franceze ale anilor ’50 și ’60 și o voce puternică în lupta pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat Fundația Brigitte Bardot.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decestul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață cunoscută pe plan mondial, care a ales să-și abandoneze cariera prestigioasă pentru a-și dedica viața și energia apărăii animalelor”, a transmis Fundația Brigitte Bardot, într-un comunicat oficial.

O stea care a redefinit feminitatea pe marele ecran

Brigitte Bardot a devenit celebră în anii ’50, când aparițiile ei îndrăznețe și naturale au revoluționat imaginea femeii în cinema. Filme precum Et Dieu… créa la femme (1956) au transformat-o într-un fenomen internațional, iar stilul ei a inspirat generații întregi.

Comparată adesea cu Marilyn Monroe, Bardot a fost considerată un simbol al libertății feminine într-o epocă încă rigidă. Totuși, succesul a venit cu un preț: presiunea constantă a celebrității.

„Mă săturasem să fiu frumoasă în fiecare zi”, declara Bardot în revista Paris Match, în 1973, anul în care a decis să se retragă definitiv din cinema.

Retragerea din lumina reflectoarelor și renașterea ca activistă

La doar 39 de ani, Bardot a părăsit industria filmului și s-a dedicat complet protecției animalelor. În 1986 a fondat Fundația Brigitte Bardot, una dintre cele mai influente organizații europene în domeniu.

Într-o scrisoare adresată WWF în 2011, ea mărturisea:

„Nu voi uita niciodată imaginile și țipetele de durere ale puilor de focă. Ele mi-au dat puterea să-mi sacrific întreaga viață pentru a apăra viața animalelor.”

Fundația ei a militat pentru interzicerea sacrificiilor rituale, protejarea elefanților, oprirea vânătorii de foci și închiderea abatoarelor de cai.

O figură controversată în ultimii ani

În ultimele decenii, Bardot a devenit o voce puternică în dezbaterile politice din Franța, exprimând opinii dure despre imigrație, islam și societatea modernă. Unele dintre declarațiile ei au dus la condamnări pentru incitare la ură.

În cartea Mon BBcédaire, publicată în 2023, Bardot scria: „Libertatea înseamnă să fii tu însuți, chiar și când asta deranjează.”

Deși criticată, ea a rămas fidelă propriilor convingeri, refuzând să se conformeze așteptărilor publice.

Legătura cu România: lupta pentru câinii fără stăpân

Brigitte Bardot a avut o relație tensionată, dar intensă, cu România, determinată de campaniile împotriva eutanasierii câinilor maidanezi. A vizitat Bucureștiul de două ori și a încercat să convingă autoritățile să adopte programe de sterilizare.

„Toată lumea mi-a făcut promisiuni frumoase, dar imediat ce am plecat, câinii au fost executați”, declara ea ulterior, dezamăgită.

În 2013, după adoptarea legii care permite eutanasierea câinilor din adăposturi, Bardot l-a criticat dur pe președintele Traian Băsescu, numindu-l „nedemn de un stat membru al Uniunii Europene”.

Brigitte Bardot lasă în urmă o moștenire complexă: o carieră cinematografică scurtă, dar revoluționară, și o viață dedicată protecției animalelor. A fost o figură care a inspirat, a provocat și a divizat, dar care nu a trecut niciodată neobservată. Pentru milioane de admiratori, Bardot rămâne simbolul unei epoci în care frumusețea, libertatea și rebeliunea au schimbat pentru totdeauna fața cinematografiei.

