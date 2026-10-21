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Kyle Kennedy, nepoata lui Robert F. Kennedy, a murit la 42 de ani

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Kyle Kennedy, nepoata fratelui lui John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, și a soției acestuia, Ethel Kennedy, a murit la vârsta de 42 de ani, marcând un nou capitol dureros pentru una dintre cele mai cunoscute familii din istoria Americii.

Fiică a regretatului Michael Kennedy și a Victoriei Gifford Kennedy, Kyle s-a stins din viață la reședința sa din Westwood, Massachusetts, lăsând în urmă o moștenire definită prin devotament față de educație și un activism profund pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

O viață dedicată educației și copiilor vulnerabili

Născută la Washington D.C. și crescută în mare parte în Cohasset, Massachusetts, Kyle Kennedy și-a construit o carieră academică și profesională impresionantă. După ce a obținut o diplomă de licență în istorie la Universitatea Georgetown, ea și-a continuat studiile cu un masterat în educație timpurie la Universitatea Pace și un al doilea masterat în politici și management educațional la prestigioasa Harvard Graduate School of Education.

Alegerea sa profesională a reflectat dorința continuă de a sprijini comunitățile dezavantajate, activând ca profesoară în școlile publice din New York prin intermediul programului Teach for America. Potrivit necrologului oficial publicat de Casa Funerară Burke, Kyle „a fost dedicată educației timpurii și a lucrat neobosit la reforme educaționale destinate copiilor din medii defavorizate”.

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Lupta cu dizabilitatea și curajul din ultimii ani

Viața lui Kyle Kennedy a luat o întorsătură dramatică în anul 2020, când a suferit o leziune gravă a măduvei spinării. Accidentul i-a provocat „o paralizie pe termen lung, dizabilități și alte provocări medicale complexe”. Cu toate acestea, în ciuda suferințelor fizice, ea a transformat propria luptă într-o cauză publică, devenind o voce puternică pentru drepturile persoanelor cu nevoi speciale.

Așa cum notează necrologul său, ultimii ani „au adus numeroase lupte, însă Kyle a luptat să-și păstreze umorul sec și determinarea prin toate acestea, încercând să fie cea mai bună mamă posibilă pentru fiii ei”. Implicarea sa civică a culminat cu intervenții oficiale la nivel înalt, inclusiv prin „depunerea de mărturii la sediul Congresului din Massachusetts în cadrul unei audieri privind discriminarea în îngrijirea medicală a persoanelor cu dizabilități”.

 

O moștenire de familie purtată cu demnitate

Energică și pasionată de sport, Kyle a fost o alergătoare pe distanțe lungi care a demonstrat mereu o ambiție remarcabilă. În 2019, ea a reușit performanța de a termina Maratonul din Boston în condiții extreme de „ploaie torențială”, înregistrând un timp cu 20 de minute mai rapid decât cel stabilit de tatăl ei înainte de trecerea sa în neființă.

Căsătorită în 2012 cu Liam Kerr, de care a divorțat ulterior, Kyle a fost mama a trei copii: Conor, Josie și Declan. Tragicul deces survenit pe 21 septembrie rămâne sub investigație formală, reprezentanții primăriei din Westwood precizând că „cauza decesului este în curs de stabilire”. Kyle Kennedy este supraviețuită de fiii ei Conor și Declan, de mama sa Victoria, de fratele Michael, sora Rory, precum și de numeroși nepoți și membri ai celebrei familii americane. Serviciul funerar s-a desfășurat în cadru privat.

Foto – Profimedia

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