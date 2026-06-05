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Actorul James Handy, în vârstă de 81 de ani, cunoscut din filme ca „Jumanji” și „Top Gun: Maverick”, a fost găsit mort în Los Angeles. Fiul iubitei sale, în vârstă de 44 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

James Handy a murit la 81 de ani, după ce a fost înjunghiat de fiul iubitei

Tragedie în lumea cinematografiei: actorul James Handy, cunoscut din filme precum „Jumanji” și „Top Gun: Maverick”, a fost ucis în urma unui atac violent. Potrivit NBC News, actorul în vârstă de 81 de ani a fost găsit înjunghiat în piept, în curtea casei sale din Los Angeles. Poliția l-a arestat pe fiul iubitei sale, în vârstă de 44 de ani, sub suspiciunea de crimă.

Incidentul șocant a avut loc în dimineața zilei de 3 iunie 2026, când un apel la serviciul de urgență 911 a alertat autoritățile. „Sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”, a declarat apelantul, conform Departamentului de Poliție din Los Angeles. La fața locului, ofițerii l-au găsit pe Handy inconștient și cu răni grave în piept. Transportat de urgență la spital, actorul a fost declarat decedat la scurt timp.

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În ce filme și seriale a apărut

James Handy a fost o prezență constantă în industria divertismentului timp de decenii, devenind cunoscut pentru roluri memorabile atât pe marele, cât și pe micul ecran. În 2022, a apărut în blockbusterul „Top Gun: Maverick”, interpretând un barman, iar în clasicul „Jumanji” din 1995 a jucat rolul unui deratizator. Alte filme notabile din cariera sa includ „Arachnophobia” (1990) și „The Rocketeer” (1991).

Pe lângă cariera sa cinematografică, Handy a impresionat și în numeroase seriale de televiziune de succes precum „Law & Order”, „Beverly Hills 90210”, „NYPD – New York Police Department” și „Profiler”. Ultima sa apariție notabilă a avut loc în 2021, în serialul „9-1-1”.

Moartea sa tragica lasă un gol imens în inimile fanilor săi și ale celor dragi. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să adune dovezi pentru a face lumină în acest caz cutremurător.

Foto: Profimediaimages.ro

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