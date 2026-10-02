Halle Berry, acuzată de fostul soț că „l-a sugrumat” pe fiul lor de 12 ani. Olivier Martinez a obținut ordin de restricție împotriva actriței

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Halle Berry are acces limitat la fiul ei de 12 ani, Maceo, după ce un judecător din Los Angeles a aprobat o ordonanță provizorie pe 1 octombrie. Fostul ei soț, Olivier Martinez, o acuză de comportament abuziv.

Halle Berry, acuzată de fostul soț că „l-a sufocat” pe fiul lor de 12 ani

Olivier Martinez a obținut un ordin de restricție temporar împotriva fostei sale soții, actrița Halle Berry, în urma unor acuzații grave de abuz fizic asupra fiului lor, Maceo, în vârstă de 12 ani. Decizia a fost luată de un judecător din Los Angeles pe 1 octombrie, conform documentelor instanței citate de People.com.

Ordinul de restricție, care îi protejează atât pe Martinez, cât și pe fiul său, a fost emis pe fondul unor acuzații conform cărora Berry ar fi fost agresivă atât verbal, cât și fizic. Totuși, judecătorul nu a interzis complet contactul dintre actriță și fiul său, ci a decis să limiteze temporar drepturile acesteia de vizitare, în așteptarea unei audieri programate pentru data de 16 octombrie.

În conformitate cu dispozițiile ordinului, Halle Berry poate petrece timp cu Maceo doar în zilele de luni și marți, între orele 10.00 și 20.00, precum și sâmbăta și duminica, în același interval orar. Cererea lui Martinez ca Berry să fie supusă unui control al sobrietății a fost însă respinsă, din cauza „lipsei de informații suficiente”.

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Reacția avocaților și detalii din dosar

Avocata lui Berry, Marina Beck, a contestat ferm acuzațiile aduse de Martinez. Într-o declarație oferită publicației People.com, aceasta a spus: „A spune că această cerere este complet nefondată și deliberat înșelătoare ar fi o subestimare. Din fericire, Halle este obișnuită cu astfel de comportamente scandaloase din partea domnului Martinez și, deși este profund afectată, nu va permite ca acest lucru să o abată de la lupta pentru binele lui Maceo și pentru a-i oferi dragostea și sprijinul de care are nevoie”.

În documentele depuse în instanță pe 1 octombrie, Martinez, în vârstă de 60 de ani, a susținut că fosta soție i-ar fi cauzat „stres emoțional și mental din cauza abuzului fizic asupra copilului nostru minor, Maceo”. Printre acuzațiile detaliate, el a menționat un incident în care Berry l-ar fi „prins de gât pe Maceo și ar fi început să-l sugrume, strigând: «Cine este acum dominant? Cine este dominant?»”.

Mai mult, Martinez a afirmat că astfel de incidente de abuz s-au petrecut și în trecut, incluzând „atacuri fizice suplimentare asupra fiului nostru, precum și abuz verbal și emoțional îndreptat spre mine”.

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Prioritatea: siguranța copilului

Avocatul lui Martinez, Patrick Baghdaserians, a subliniat că preocuparea principală a clientului său este „sănătatea, bunăstarea și siguranța copilului minor”. Acesta a adăugat că Martinez speră ca Berry să primească ajutorul necesar pentru a-și rezolva problemele personale, lucru care ar aduce beneficii și fiului lor. „Olivier este un părinte iubitor care a încercat să facă tot ce e mai bine. Este întotdeauna dificil într-o relație de co-părinți. Prioritatea noastră principală acum este să protejăm acest copil minunat”, a afirmat Baghdaserians.

Un trecut tumultuos

Decizia instanței vine la trei ani după ce Halle Berry și Olivier Martinez și-au finalizat divorțul, în 2023, după o luptă juridică îndelungată, de opt ani. La momentul respectiv, Berry a fost obligată să plătească fostului soț o pensie alimentară lunară de 8.000 de dolari, plus „4,3% din orice venit care depășește 2.000.000 de dolari” ca sprijin suplimentar.

Audierile pentru stabilirea dacă acest ordin de restricție va deveni permanent sunt programate să continue pe 16 octombrie.

Foto: Profimediaimages.ro

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