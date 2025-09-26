Finneas O’Connell, fratele artistei Billie Eilish, și iubita lui, Claudia Sulewski, s-au logodit. „Pentru totdeauna!”

Finneas O’Connell, cunoscut sub numele de scenă FINNEAS și fratele artistei Billie Eilish, s-a logodit cu partenera sa de lungă durată, Claudia Sulewski.

Cum au dat public vestea cea mare

Cei doi au anunțat oficial logodna pe 24 septembrie, dezvăluind că momentul emoționant a avut loc pe 22 septembrie. „Pentru totdeauna și mereu. 9.22”, au scris pe Instagram, alături de imagini romantice de la apus și un videoclip din elicopterul care i-a dus la locul cererii în căsătorie.

Claudia a postat și câteva fotografii cu inelul de logodnă, cu un diamant superb.

Finneas, în vârstă de 28 de ani, și Claudia, 29 de ani, s-au cunoscut în 2018 printr-o aplicație de dating. Ea este gazdă TV, actriță și fondatoarea brandului de îngrijire CYKLAR. La scurt timp după ce s-au întâlnit, Finneas a compus piesa „Claudia”, inspirat de ea, și i-a trimis versuri chiar în aceeași seară. Printre rândurile melodiei se regăsesc versuri precum: „Cred că îmi vei schimba planurile / Cu acei ochi de smarald / Dar nici nu înțelegi / Cât de mult mă gândesc la ei”, semn că artistul se gândea deja la un viitor împreună.

De-a lungul relației, cei doi au colaborat și artistic. În 2022, Claudia a fost din nou muza lui Finneas pentru piesa „Mona Lisa, Mona Lisa”, al cărei videoclip intim, filmat cu telefonul, l-a regizat și în care a jucat. Într-un interviu pentru Vogue, Sulewski a spus: „Este un videoclip siropos, cu siguranță!” și a adăugat: „Suntem destul de implicați — avem aproape patru ani de relație, așa că nu mai e niciun secret.”

În septembrie 2022, Finneas a marcat patru ani de relație cu un mesaj emoționant: „Ar trebui să cauți în toată lumea ca să găsești pe cineva la fel de talentat, creativ și muncitor ca tine, iubirea mea. Apoi să cauți din nou ca să găsești pe cineva la fel de bun, generos și atent. A treia oară pentru cineva la fel de amuzant, a patra pentru cineva la fel de iubitor, a cincea pentru cineva la fel de frumos. Cum reușești să fii toate aceste lucruri deodată va rămâne mereu imposibilul care ești tu.”

În 2023, la aniversarea a cinci ani de relație, Finneas a postat o fotografie cu Claudia pe motocicletă și a scris: „La mulți ani iubitei mele de vis!!! Cei mai frumoși 5 ani din viața mea!!!” Claudia i-a răspuns cu o postare plină de tandrețe: „Jumătate de deceniu cu iubirea vieții mele. Ce noroc pe noi!”

Citeşte şi: Billie Eilish, adevărul despre orientarea ei sexuală. „Nu mi-am dat seama că oamenii nu știau. Cui îi pasă?”

Citeşte și: Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce. Cum arată inelul de logodnă al artistei

Citeşte şi: Prince Jackson s-a logodit cu iubita lui, Molly Schirmang. „Sunt nerăbdător să începem acest nou capitol din viața noastră!”

Citeşte şi: Dany Boy de la „Insula Iubirii” și iubita lui, Raluca, s-au logodit. „A fost un moment cu totul deosebit!”

Finneas O’Connell și Claudia Sulewski locuiesc împreună

Cu mult înainte de logodnă, cuplul a bifat mai multe momente importante: în octombrie 2019 au cumpărat prima lor casă, iar câteva luni mai târziu au adoptat un pitbull pe nume Peaches. Au apărut împreună pe covorul roșu la evenimente precum Premiile Grammy, petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri și premiera filmului „Barbie”, unde Claudia a fost prezentă pentru a-i susține atât pe Finneas, cât și pe Billie Eilish, sora lui, cu care a colaborat pentru piesa premiată cu Grammy „What Was I Made For?”.

Finneas O’Connell nu a avut relații publice cunoscute înainte de a o întâlni pe actuala sa parteneră, Claudia Sulewski. Spre deosebire de Claudia, care a fost anterior într-o relație cu YouTuberi precum Jonah Green și Logan Butler, Finneas a păstrat discreția în privința vieții sale amoroase dinaintea relației cu ea.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News