Dennis Locorriere, solistul și fondatorul trupei „Dr. Hook”, a murit la 76 de ani

Dennis Locorriere, solistul și fondatorul celebrei trupe Dr. Hook, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală impresionantă și milioane de fani îndurerați. Lumea muzicii rock și pop deplânge pierderea uneia dintre cele mai calde și recunoscute voci ale anilor ’70.

Artistul, care a marcat generații întregi cu interpretările sale pline de sensibilitate și carismă, a pierdut bătălia cu o suferință cruntă, însă s-a retras din această lume în liniște, vegheat de familie.

O luptă curajoasă purtată în backstage-ul vieții

Vestea tragică a fost confirmată oficial de către echipa de management a artistului. Printr-un comunicat oficial, impresarii săi au dezvăluit că Dennis Locorriere suferea de o afecțiune severă, în fața căreia a demonstrat aceeași demnitate pe care a avut-o mereu pe scenă.

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Dennis Locorriere, care, după o lungă și curajoasă luptă cu o boală de rinichi, s-a stins din viață în liniște, înconjurat de cei drag. Dennis și-a înfruntat boala cu o forță, demnitate și reziliență remarcabile în tot acest timp și a rămas profund iubit de toți cei care l-au cunoscut”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții săi.

Echipa sa a ținut să sublinieze impactul profund pe care omul Dennis Locorriere l-a avut asupra celor din jur, dincolo de lumina reflectoarelor.

„El va fi ținut minte pentru căldura, iubirea și impactul de durată pe care l-a avut asupra celor din jurul său. Dorim să le mulțumim tuturor celor care l-au sprijinit pe Dennis în timpul călătoriei sale și solicităm discreție pentru cei dragi în timp ce deplâng această pierdere profundă”, a mai precizat managementul artistului.

Hiturile nemuritoare care au cucerit topurile din peste 40 de țări

Născut în Union City, New Jersey, Dennis Locorriere a pus bazele grupului muzical în anul 1969, debutul oficial având loc în 1971. Formula inițială i-a inclus pe Ray Sawyer (care s-a stins din viață în 2019), Billy Francis și George Cummings. Până în 1975, formația a activat sub numele de Dr. Hook & The Medicine Show, ulterior simplificându-și denumirea.

Alături de Ray Sawyer, Locorriere a propulsat trupa în elita muzicii internaționale. Piese legendare precum „When You’re In Love With A Beautiful Woman”, „Sharing The Night Together” sau „Sylvia’s Mother” au devenit imnuri ale acelor decenii, fredonate și astăzi în întreaga lume.

Performanțele din cariera lui Locorriere, întinsă pe aproape șase decenii, sunt de-a dreptul uluitoare. Artistul a înregistrat peste 18 albume alături de trupă și a fost recompensat cu peste 60 de discuri de aur și platină pentru single-urile sale. Datorită geniului său muzical, piesele sale au ocupat locul 1 în clasamentele din peste 42 de țări. Chiar și în 2014, la mai bine de 40 de ani de la debut, albumul de colecție „Timeless” demonstra nemurirea trupei, urcând direct pe locul 11 în top 40.

Succesul de după Dr. Hook și ultimii ani petrecuți în Anglia

După perioada de glorie alături de trupa care l-a consacrat, Dennis Locorriere și-a continuat drumul în muzică și a construit o carieră solo respectabilă. El a lansat trei albume de studio apreciate de critici: „Out of the Dark”, „One of the Lucky Ones” și „Post Cool”. Din dorința de a-și onora trecutul și fanii fideli, în anul 2007 el a inițiat turneul de mare succes „Dennis Locorriere Celebrates Dr. Hook Hits and History”.

Versatilitatea sa l-a adus, la începutul anului 2008, într-o altă colaborare de prestigiu, când a efectuat un turneu de anvergură în Regatul Unit ca membru al trupei de elită Bill Wyman’s Rhythm Kings.

În plan personal, muzicianul american a fost căsătorit de trei ori. Acesta alesese să părăsească Statele Unite ale Americii, locuind în Marea Britanie în ultimii 24 de ani ai vieții sale. Înainte de deces, Dennis Locorriere era stabilit alături de actuala sa soție în peisajul liniștit din Sussex, Anglia.

