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Compozitorul și cantautorul Duncan Sheik a murit la vârsta de 56 de ani

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.  Actualizat 22.09.2026, 11:17
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Compozitorul și interpretul american Duncan Sheik, cunoscut atât pentru succesul muzical din anii ’90, cât și pentru compozițiile sale premiate pentru teatrul muzical, a încetat din viață la vârsta de 56 de ani într-un spital din Manhattan. Cauza decesului a fost o insuficiență cardiacă ce a provocat un stop cardiac, vestea fiind confirmată oficial de mama artistului, Suzanne Sheik.

Dispariția sa lasă un gol imens în comunitatea artistică internațională, la scurt timp după ce echipa sa anunțase că muzicianul se afla în spital, starea sa fiind descrisă inițial ca fiind critică, dar stabilă.

Reacția familiei și sprijinul comunității artistice

Echipa și reprezentanții artistului au transmis un mesaj plin de emoție pentru a aduce un ultim omagiu omului și creatorului din spatele atâtor producții memorabile.

„Cu profundă tristețe confirmăm trecerea în neființă a lui Duncan Sheik. Lumea a pierdut un talent unic și o voce extrem de influentă în muzică și teatru. Arta lui Duncan a atins mulți oameni și lasă o amprentă de neșters pe scena culturală”, a declarat un purtător de cuvânt al compozitorului.

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Apropiații au subliniat calitățile umane ale artistului și sprijinul uriaș primit din partea celor care i-au apreciat munca de-a lungul deceniilor.

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„Duncan a fost tată, soț, fiu, frate și prieten. Va rămâne în memorie pentru sensibilitatea, umorul, inteligența și profunzimea sufletească pe care le-a oferit celor care l-au cunoscut și l-au iubit. Suntem profund recunoscători pentru valul de dragoste primit din partea fanilor, prietenilor, colaboratorilor și comunității artistice. Moștenirea sa muzicală va continua să inspire generațiile viitoare. Duncan s-a stins din viață înconjurat de dragoste”, au transmis reprezentanții familiei.

 

Ultimele momente și lupta cu boala

Paginile oficiale de comunicare ale muzicianului arată că acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă, petrecând mult timp în unități medicale. Cu doar câteva săptămâni înainte de deces, artistul a păstrat o notă de optimism și reflecție.

„Aș prefera să fiu acasă și să fac muzică. Dar puțină reflecție nu strică… spitalizările plictisitoare au și ele beneficiile lor, dincolo de cele evidente”, scria compozitorul într-o postare pe rețelele sociale.

De la succesul comercial la reformarea teatrului muzical

Diplomat în semiotică la Universitatea Brown, interpretul s-a remarcat la mijlocul anilor ’90 printr-o abordare stilistică diferită față de curentul dominant de la acea vreme. Albumul său de debut a lansat o piesă de referință care a rezistat mai bine de un an în clasamentele de specialitate.

Cu toate acestea, artistul a ales să nu rămână blocat în tiparele industriei muzicale populare și a căutat noi direcții creative spre sfârșitul deceniului.

„Mi-am spus că nu am cum să câștig în jocul ăsta de-a Justin Timberlake. Poate ar trebui să încerc să fac ceva diferit”, mărturisea creatorul despre decizia sa de a explora alte zone artistice.

Această schimbare de direcție l-a condus către teatru, unde a compus coloana sonoră pentru spectacolul de succes mondial pus în scenă în 2006, producție distinsă cu opt premii majore din industrie. Ulterior, el a continuat să adapteze opere literare celebre și să lanseze proiecte muzicale personale, lăsând în urmă o carieră extrem de bogată și diversificată.

Foto – Profimedia

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