Ce mari s-au făcut copiii lui Ricky Martin! Gemenii artistului sunt atrași de lumea artistică

Ce copii mari are Ricky Martin! Artistul nu se remarcă doar prin succesul său muzical, ci și prin rolul de tată dedicat, considerând familia cea mai mare împlinire.

Ricky Martin a cucerit lumea cu hiturile sale și a devenit un simbol al muzicii latino, dar adevărata lui împlinire vine din rolul de părinte al celor patru copii ai săi. Povestea sa de viață arată cum succesul profesional poate fi dublat de o misiune personală profundă: aceea de a construi o familie modernă, plină de iubire și echilibru.

Ricky Martin, un tată devotat înainte de toate

Deși are o carieră muzicală impresionantă, Ricky Martin spune că rolul de tată este cel mai important pentru el. Artistul, care și-a dorit dintotdeauna o familie numeroasă, a recunoscut că sexualitatea i-a făcut acest drum spre a-și atinge visul mai dificil. „Ani de zile am visat să fiu tată și de multe ori am trecut prin procesul dureros de a crede că, fiind gay, nu voi putea să am copii”, mărturisea el acum ceva timp pentru Out Magazine.

Ricky Martin și-a început familia ca tată singur, în 2008, când au venit pe lume gemenii Matteo și Valentino, prin mamă surogat. În 2017, s-a căsătorit cu artistul Jwan Yosef, iar împreună au avut încă doi copii: Lucia, născută în decembrie 2018, și Renn, venit pe lume în octombrie 2019, tot prin surogat.

„Copiii mă întreabă despre faptul că au doi tați, iar eu le spun că facem parte dintr-o familie modernă. Este un sentiment minunat de libertate”, spunea Martin în trecut, citat de People.

În iulie 2023, Ricky Martin și Jwan Yosef au anunțat divorțul după șase ani de căsnicie. În declarația comună, cei doi au subliniat că prioritatea lor rămâne creșterea copiilor într-un mediu sănătos și echilibrat: „Dorim să păstrăm o dinamică familială bazată pe pace și prietenie, pentru a continua să îi creștem împreună.”

Gemenii lui Ricky Martin, atrași de arte

Matteo și Valentino, 17 ani – gemenii născuți în 2008 au crescut alături de tatăl lor și au devenit rapid cei mai mari critici ai lui. Matteo este atras de lumea artistică, iar Valentino visează să devină YouTuber. „Când aveam 12 ani i-am spus tatălui meu că vreau să fiu artist și m-a susținut. Acum e rândul meu să le curăț drumul”, spunea Ricky.

În martie 2024, Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au avut o apariție rară pe covorul roșu, alături de tatăl lor, la premiera serialului Palm Royale.

Lucia și Renn cresc văzând cu ochii

Lucia, 6 ani – singura fiică a lui Martin s-a născut pe 24 decembrie 2018, chiar de ziua artistului.

Martin și Jwan Yosef au anunțat venirea pe lume a fetiței lor în noaptea de Revelion 2018, pe Instagram. „Frații ei, Jwan și cu mine suntem complet îndrăgostiți de bebelușul nostru și recunoscători că putem începe acest 2019 cu cel mai frumos dar pe care l-am putea primi: darul vieții”, au scris ei în mesaj.

La șapte luni după naștere, Martin a publicat prima fotografie cu micuța Lucia, pe care a însoțit-o de cuvintele: „La luz de mis ojos” — „lumina ochilor mei”.

Într-un interviu acordat revistei People în 2020, artistul a vorbit despre cum este să ai o fiică după ce a crescut doi băieți: „Pur și simplu gravitează spre tine. Este fetița lui tati. Este real!”

Pe 24 decembrie 2021, cu ocazia împlinirii a trei ani, Martin a oferit o nouă imagine rară cu Lucia, publicând fotografii de pe plajă și un videoclip emoționant în care fetița aleargă în brațele lui. „Această frumoasă fetiță are ziua de naștere în aceeași zi cu mine. 24 decembrie. Lucia Martin-Yosef, lumina ochilor mei, inspirația și motivația mea. Tu ești șefa casei și ne place asta. Te iubesc cu tot sufletul meu. La mulți ani, fiica mea”, a scris Ricky Martin.

Renn, 6 ani, este cel mai mic dintre copii.

La doar nouă luni după venirea pe lume a Luciei, Ricky Martin și Jwan Yosef au devenit părinții unui fiu, Renn Martin-Yosef, născut pe 29 octombrie 2019, prin mamă surogat. Cei doi au anunțat nașterea pe Instagram, publicând o fotografie în care își țineau copilul în brațe, alături de mesajul: „Fiul nostru, Renn Martin-Yosef, s-a născut.”

Într-un interviu acordat revistei Out în 2020, Ricky Martin a vorbit despre cum este să crești din nou doi copii mici, comparând experiența cu cea avută la gemenii săi. „Am devenit tată la 35 de ani; nu e același lucru când ai 48. Ai nevoie de energie!”, a spus artistul. „Sunt puternic, sănătos, dar e mult de dus — car doi copii în același timp, plus căruciorul și rucsacul. Este o mare responsabilitate.”

În 2025, Ricky Martin a fost desemnat primul „Latin Icon” la MTV Video Music Awards. În discursul său, artistul și-a dedicat premiul copiilor: „Tot ce fac, fac cu voi în minte și în inimă.”

