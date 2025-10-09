Fiul lui Arturo Gatti, rivalul lui Leonard Doroftei, a murit la doar 17 ani. Și el era boxer: „Viața poate fi nedreaptă uneori”

Arturo Gatti Jr. a murit marți, 7 octombrie, la vârsta de doar 17 ani, a anunțat fostul boxer Jean Pascal. Arturo Gatti Jr. era fiul fostului pugilist Arturo Gatti, rivalul lui Leonard Doroftei, care s-a sinucis în 2009, la vârsta de 37 de ani.

Arturo Gatti Jr. a murit la 17 ani

Arturo Gatti Jr. s-a sinucis la vârsta de 17 ani. Gatti Jr. avea în jur de un an când tatăl lui, Arturo Gatti, rivalul lui Leonard Doroftei, a decis să-și pună capăt zilelor. Adolescentul și-a ales același destin tragic pe care l-a avut și tatăl său. A practicat boxul o scurtă perioadă de timp înainte de a-și lua viața.

„La 16 ani după ce și-a pierdut tatăl, lumea pierde încă un Gatti. Fiul unei legende — doi luptători, o singură moștenire. Amândoi plecați mult prea devreme. Să se reunească în pace. Inima mea e grea… viața poate fi nedreaptă uneori. Trimit putere, dragoste și rugăciuni familiei sale. Să se odihnească în putere, ca tatăl său — un adevărat războinic”, a scris fostul boxer Jean Pascal pe rețelele sociale, potrivit ProSport.ro.

Adolescentul aspira la boxul profesionist

Fostul bodyguard al lui Arturo Gatti a împărtășit detaliile grafice ale morții lui Arturo Gatti Junior.

„Cu durere în suflet trebuie să spun… Odihnească-se în pace ARTURO GATTI JR., în vârstă de 17 ani, care a fost găsit într-un apartament din Mexic ieri. La fel cum l-au găsit pe tatăl său într-un apartament din Brazilia acum 16 ani. Condoleanțele mele seniorilor Gatti – mama, surorile, frații și fiica sa, Sophia”, a scris Chuck Zito miercuri, 8 octombrie, în mediul online, potrivit New York Post.

Reacția lui Leonard Doroftei după moartea lui Arturo Gatti

Gatti Jr. aspira la boxul profesionist și locuia alături de mama sa în Mexic. Tatăl lui a disputat 49 de meciuri la profesioniști și a fost înfrânt doar de 9 ori de-a lungul carierei. Unul dintre cei cu care s-a luptat Gatti în ringul de box a fost Leonard Doroftei, care nu a reușit însă niciodată să-l învingă.

„Am pierdut un frate din ring. M-a durut vestea. Era unul dintre puținii oameni care îți câștigau respectul chiar și când te băteai cu el”, a declarat Doroftei, după ce a aflat de moartea lui Arturo Gatti.

