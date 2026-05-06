Actorul Jonathan Tiersten, celebru pentru rolul din „Sleepaway Camp", a murit la 60 de ani

Actorul Jonathan Tiersten, celebru pentru rolul din „Sleepaway Camp”, a murit la 60 de ani

Raluca Vițu
Jonathan Tiersten, actorul care i-a dat viață personajului Ricky Thomas în clasicul „Sleepaway Camp”, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală prețuită de fanii genului horror din întreaga lume.

O figură emblematică a cinematografiei de tip slasher din anii ’80, acesta a părăsit scena pe neașteptate, vestea fiind confirmată recent de familie. Dispariția sa a generat un val de omagii în mediul online și în comunitatea artistică din New Jersey, locul unde actorul și-a petrecut ultimele clipe.

O anchetă în curs și ultimele momente alături de familie

Decesul a survenit săptămâna trecută, chiar în locuința sa din New Jersey. Deși vestea a căzut ca un trăsnet asupra apropiaților, cauzele exacte ale morții rămân, pentru moment, un mister pe care autoritățile încearcă să îl elucideze. Fratele actorului, William Tiersten, a declarat pentru publicația TMZ că medicul legist investighează în prezent circumstanțele în care a survenit sfârșitul fratelui său.

Această moarte neașteptată vine după o perioadă în care Jonathan părea să se bucure de viață, petrecând sărbătoarea de Thanksgiving alături de cei dragi și lucrând la noi proiecte creative.

Ricky Thomas: Rolul care i-a definit cariera și maturizarea artistică

Jonathan Tiersten a debutat pe micile ecrane în 1981, într-un episod din serialul „Another World”, însă consacrarea definitivă a venit doi ani mai târziu. În filmul „Sleepaway Camp”, regizat de Robert Hiltzik, Tiersten a creat un personaj memorabil: Ricky Thomas, vărul impulsiv, dar extrem de loial al Angelei Baker. După o lungă pauză de la marele ecran, acesta a revenit la rolul care l-a făcut celebru în anul 2008, pentru continuarea „Return to Sleepaway Camp”.

În cadrul unui interviu acordat în 2015, actorul reflecta cu nostalgie și umor asupra acestei reveniri, punctând evoluția sa personală: „De data aceasta, rolul meu ca Ricky nu este la fel de mare, dar îmi place să cred că este încă destul de consistent. A fost plăcut să reiau vechi prietenii”.

Tiersten recunoștea că personajul Ricky a rămas o parte integrantă din identitatea sa, chiar dacă anii l-au transformat într-o variantă mai optimistă a propriei persoane. „Am început să prind din nou gustul meseriei de actor. Există încă mult din Ricky în mine. Am fost descris ca fiind un tip meditativ și întunecat din punct de vedere emoțional, dar, cu siguranță, pe măsură ce am îmbătrânit, cred că am devenit genul de om care privește mai mult partea plină a paharului”, mărturisea el cu sinceritate.

Muzica și omagiile: Un artist cu multe fațete

Dincolo de platourile de filmare, Jonathan Tiersten a fost un muzician dedicat, explorându-și pasiunea prin intermediul trupei Ten Tiers. Albume precum „Chiller Theatre 2009” și „Don’s Club Tavern: Part One” stau mărturie pentru versatilitatea sa creativă. Durerea lăsată în urmă este cel mai bine descrisă de vărul său, Peter Kuperschmid, care a transmis un mesaj tulburător pe rețelele de socializare, amintindu-și de calitățile umane ale artistului: „Uimitorul meu văr, Jonathan Tiersten, s-a stins din viață pe neașteptate. A fost un suflet iubitor, pasionat, talentat și grijuliu, care a făcut această lume un loc mult mai bun. Sunt mai mult decât dărâmat și împietrit de durere”.

Moștenirea lui Tiersten va continua să trăiască prin compozițiile muzicale rămase neterminate, pe care familia promite să le aducă în fața publicului. „Am scris și am înregistrat multă muzică bună împreună, pe care trebuie să o termin și să o lansez. Te iubesc, JT Jonny Abs! Nimic nu va mai fi la fel fără tine!”, a adăugat Kuperschmid, subliniind golul imens lăsat în urmă de cel care a fost un actor uimitor, un tată devotat și un prieten loial.

