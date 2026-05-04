Actorul Gary Lydon, starul din „The Banshees of Inisherin” și „War Horse”, a murit la 61 de ani

Gary Lydon, unul dintre cei mai respectați și versatili actori ai Irlandei, a murit la vârsta de 61 de ani, lăsând în urmă o carieră strălucită și o comunitate artistică în stare de șoc. Cunoscut pentru prezența sa carismatică și capacitatea de a aduce profunzime oricărui personaj, Lydon a fost un punct de reper atât pe scenele de teatru, cât și pe marile ecrane internaționale.

O moștenire cinematografică marcată de succesul la Oscar

Gary Lydon a reușit performanța rară de a face parte din distribuția a trei filme nominalizate la Premiul Oscar pentru cel mai bun film: „The Banshees of Inisherin”, „Brooklyn” și „War Horse”, regizat de Steven Spielberg.

În afara Irlandei, publicul și-l va aminti probabil cel mai bine pentru rolul polițistului Peadar Kearney din „The Banshees of Inisherin”, unde a interpretat cu o rigoare remarcabilă rolul tatălui personajului jucat de Barry Keoghan. Talentul său nu a fost recunoscut doar prin succesul de box-office, ci și prin premii prestigioase, precum premiul IFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar, obținut pentru interpretarea lui Patrick Murray în drama medicală „The Clinic”.

„Veste șocantă”: Mesajul comunității din Wexford

Legătura actorului cu orașul Wexford, unde s-a mutat la vârsta de nouă ani, a rămas una extrem de puternică de-a lungul întregii sale vieți. Societatea de Film din Wexford a fost printre primele instituții care au reacționat oficial la aflarea tragicei vești, exprimându-și consternarea față de pierderea celui care le fusese colaborator și prieten apropiat.

„Veste șocantă în această dimineață: actorul Gary Lydon a murit subit la vârsta de 61 de ani. Gary a primit premiul nostru onorific în 2014. Am proiectat mai multe dintre filmele sale de-a lungul anilor, cel mai recent fiind Lakelands în 2024. Cu doar câteva săptămâni în urmă, ne povestea despre câteva filme pe care tocmai le-a finalizat, unde deține rolul principal.

Măcar vom avea aceste producții de urmărit pe viitor. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei și numeroșilor săi prieteni. Odihnește-te în pace, Gary”, au transmis reprezentanții asociației într-un comunicat oficial.

Omagii și mesaje de adio din partea publicului

Imediat după ce vestea decesului a devenit publică, platformele sociale au fost inundate de mesaje de regret. Colegii de scenă și fanii deopotrivă l-au descris pe Lydon ca fiind „unul dintre cei mai buni actori din Irlanda”, subliniind totodată modestia și profesionalismul său.

Pe platforma X, mesajele de adio au curs neîncetat, reflectând durerea pierderii unui om încă tânăr: „Atât de trist, atât de tânăr. Condoleanțe familiei. Un mare actor. Odihnească-se în pace”. Alți admiratori au ales să puncteze calitatea sa de a fi o prezență constantă și liniștitoare în universul cinematografic: „Este o veste tristă, era un actor pe care te puteai baza și apărea atât de des. O, ce trist să aud asta. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească”. Un ultim omagiu simplu a rezumat sentimentul general al zilei: „Foarte trist. Îmi pare rău să aud asta. Odihnește-te în pace, Gary”.

Cariera lui Gary Lydon se încheie simbolic cu două proiecte cinematografice recente, „The Sandy Banks” și „One Sweet Hour”. În acesta din urmă, actorul joacă rolul principal al unui imitator de-al lui Elvis ajuns la vârsta a treia, o ultimă reprezentație care va rămâne drept mărturie a talentului său inegalabil.

