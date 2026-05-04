Actorul Beau Starr, cunoscut mai ales pentru rolul din „Goodfellas”, a murit la 81 de ani

Lumea cinematografiei este în doliu după trecerea în neființă a veteranului Beau Starr, un actor a cărui prezență scenică a lăsat o amprentă de neșters în producții iconice, de la suspansul filmelor horror la rigoarea dramelor cu mafioți.

Beau Starr s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, din cauze naturale în Vancouver, Canada. Vestea a picat ca un trăsnet asupra fanilor și colegilor de breaslă, fiind confirmată oficial de fratele său, actorul Mike Starr, și anunțată public sâmbătă, 2 mai.

Cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru capacitatea de a aduce autenticitate fiecărui personaj, Beau Starr a fost mai mult decât un actor de succes; a fost un pilon pentru familia sa și un mentor pentru cei din jur. Moartea sa marchează sfârșitul unei ere pentru televiziunea și filmul nord-american, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă care se întinde pe mai bine de patru decenii.

O influență uriașă și o viață dedicată excelenței

Mike Starr, fratele său în vârstă de 75 de ani, a adus un omagiu emoționant celui care i-a fost nu doar rudă, ci și un adevărat ghid în viață. Acesta a subliniat rolul esențial pe care Beau l-a jucat în formarea sa, amintindu-și cu recunoștință de sprijinul necondiționat primit de-a lungul anilor.

„Fratele meu a fost o persoană foarte unică și specială. Beau a ajutat la creșterea mea și a avut o influență imensă asupra vieții mele”, a declarat Mike Starr pentru publicația TMZ, evidențiind legătura profundă care i-a unit pe cei doi frați, ambii dedicați artei dramatice.

De la terenul de fotbal la marile ecrane ale Hollywood-ului

Născut la 1 septembrie 1944 în Queens, New York, Beau Starr nu a vizat de la început actoria. Înainte de a străluci sub lumina reflectoarelor, el și-a demonstrat forța și disciplina pe terenul de sport. A făcut parte din echipa de antrenament a celebrei formații New York Jets din NFL și a activat timp de două sezoane în Liga Canadiană de Fotbal (CFL). Tranziția către ecrane s-a produs în 1979, odată cu debutul în show-ul de comedie „Bizarre”, moment care a deschis drumul către o carieră prodigioasă.

Publicul și-l va aminti cu siguranță pentru interpretarea memorabilă a șerifului Ben Meeker în „Halloween 4: The Return of Michael Myers” (1988) și „Halloween 5: The Revenge of Michael Myers” (1989). De asemenea, Starr a făcut parte din distribuția de aur a clasicului „Goodfellas”, regizat de Martin Scorsese în 1990, și a fost o figură constantă în casele telespectatorilor prin rolul locotenentului Harding Welsh din serialul „Due South”. Portofoliul său include apariții în producții de succes precum „Speed”, „Cinderella Man”, „Knight Rider”, „The A-Team” sau „MacGyver”.

Mesajul emoționant al colegilor de platou

Anunțul oficial al decesului a fost făcut pe rețelele sociale de actorul Christopher Serrone, cel care a jucat alături de Beau în „Goodfellas”. La rugămintea familiei Starr, Serrone a transmis un mesaj plin de durere, dar și de respect pentru viața bogată pe care Beau a trăit-o atât în fața camerei, cât și în afara ei.

„Cu inima grea, sunt aici să vă informez pe toți despre trecerea în neființă a lui Beau Starr. Mike Starr m-a rugat să fac anunțul. Beau s-a bucurat de o viață bogată și plină de semnificație. A fost fiu, frate, tată, bunic, actor și jucător în NFL/CFL. Vă rog să acordați un moment pentru a ne aminti împreună de un om deosebit. Odihnească-se în pace”, a scris Christopher Serrone în postarea sa de pe Instagram.

