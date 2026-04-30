Lumea divertismentului din Coreea de Sud este în doliu după vestea tragică a morții actorului veteran Park Dong-bin. Artistul, a cărui imagine a devenit un simbol al culturii pop digitale datorită unui moment de umor involuntar transformat în fenomen viral, a fost găsit mort miercuri într-un context care a șocat opinia publică.

Park Dong-bin avea 56 de ani și se afla într-un moment de tranziție profesională, pregătindu-se să își lanseze o afacere în domeniul gastronomic.

Detaliile descoperirii macabre în Pyeongtaek

Trupul neînsuflețit al actorului a fost descoperit în incinta unui restaurant pe care acesta se pregătea să îl deschidă în orașul Pyeongtaek, situat în provincia Gyeonggi. Potrivit declarațiilor oficiale oferite de Secția de Poliție din Pyeongtaek, descoperirea a fost făcută de către o cunoștință a actorului care îi oferea sprijin în demararea noii afaceri în zona Jangan-dong.

Autoritățile au demarat imediat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale decesului, însă primele date de la fața locului nu indică o moarte suspectă. „Anchetatorii nu au găsit semne de moarte violentă sau urme de intrare prin efracție la fața locului”, au comunicat reprezentanții poliției, precizând totodată că investigațiile continuă pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs nefericitul eveniment.

De la debutul în cinematografie la statutul de fenomen viral

Născut în 1970 sub numele Park Jong-moon, actorul și-a început parcursul artistic în anul 1998, debutând în pelicula „Shiri”. De-a lungul celor aproape trei decenii de activitate, Park Dong-bin a reușit să își construiască o carieră solidă, apărând în filme de referință precum „Volcano High”, „How to Keep My Love” și „The Huntresses”. De asemenea, el a fost o prezență constantă în dramele de televiziune, fiind distribuit în producții de succes ca „Rustic Period”, „Immortal Admiral Yi Sun-sin” sau „The Great Wives”.

Cu toate acestea, popularitatea sa a explodat într-un mod neașteptat în anul 2012, datorită unei scene din drama MBC „It Was Love”. Momentul în care personajul său, cuprins de un șoc imens, scuipă o gură de suc de portocale, a fost preluat și redistribuit masiv pe rețelele sociale. Această secvență i-a adus porecla afectuoasă de „Juice Guy”, transformându-l într-unul dintre cele mai utilizate meme-uri din istoria internetului coreean.

Viața personală și ultimele omagii

În plan personal, Park Dong-bin trăia o frumoasă poveste de dragoste alături de actrița Lee Sang-yi, cu 12 ani mai tânără decât el, cu care s-a căsătorit în februarie 2020. Dispariția sa lasă în urmă o soție îndurerată și o fiică.

Familia, prietenii și colegii de breaslă își pot lua rămas bun de la artist la Casa Funerară Domin din Anseong, unde priveghiul este organizat în Sala VIP 5. Ceremonia de înmormântare a fost programată pentru ziua de vineri, la ora 08:30 dimineața. Conform planurilor anunțate, convoiul funerar va trece prin Pădurea Păcii din Yongin, urmând ca rămășițele sale să fie înhumate ulterior în Parcul Memorial Woosung.

