Actorul Peter Greene, cunoscut pentru interpretarea unor personaje negative memorabile, a murit la vârsta de 60 de ani. Decesul a avut loc vineri, în apartamentul său din Lower East Side, New York, conform managerului său, Gregg Edwards, citat de Digi24. Cauza morții nu a fost dezvăluită.

Edwards a menționat că muzica se auzea continuu din apartamentul actorului de peste 24 de ore, ceea ce a dus la verificarea stării sale.

Actorul a devenit celebru pentru rolul lui Zed, un paznic sadic, în filmul „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino, dar și pentru interpretarea personajului negativ Dorian în „Masca”, filmul din 1994 cu Jim Carrey în rolul principal.

„Nimeni nu interpreta rolul unui personaj negativ mai bine decât Peter”, a declarat managerul lui Greene, Edwards. „Dar avea și o latură blândă, pe care majoritatea oamenilor nu o vedeau, și o inimă mare de aur.”

Pe lângă aceste roluri iconice, Greene a impresionat și în filmul „Clean, Shaven”, din 1993, unde a jucat un bărbat cu schizofrenie, suspectat de crimă. Criticii, inclusiv The New York Times, au lăudat performanța sa, descriindu-l ca un personaj „chinuit și instabil”.

S-a confruntat cu dependența de heroină și cocaină

Peter Greene s-a născut pe 8 octombrie 1965, în Montclair, New Jersey. Și-a început cariera în actorie la 20 de ani, la New York, conform biografiei sale de pe IMDB. În anii ’90, actorul s-a confruntat cu dependența de heroină și cocaină, o luptă care i-a marcat viața personală. Greene nu a fost căsătorit și nu a avut copii. În urmă a lăsat o soră și un frate.

Contribuțiile lui Peter Greene la cinematografie, în special în portretizarea personajelor negative, rămân de neuitat. Actorul va fi mereu recunoscut pentru talentul său unic și pentru rolurile care au marcat o generație.

