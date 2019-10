Smiley, schimbare radicală de look. Artistul s-a tuns. FOTO

Smiley și-a pus fanii pe jar după ce a postat o fotografie pe Instagram în care, aflat pe scaunul hairstylist-ului, artistul anunța că urmează să se tundă. Ei bine, cu toate că și-a făcut o schimbare de look, artistul nu a renunțat definitiv la pletele sale.

Smiley, haios și glumeț din fire, a editat în Photoshop o poză de-a sa pe care a postat-o ulterior pe conturile de socializare. Fotografia în care artistul apare cu părul scurt a creat isterie printre fanii săi, iar părerile au fost împărțite. În timp ce unii au criticat faptul că a renunțat la părul lung, alții au apreciat schimbarea și l-au felicitat pentru noul look, iar alții și-au dat seama că este, de fapt, vorba doar de o fotografie editată cu scopul de a-și promova noua piesă, My Love.

Smiley a lansat de curând piesa My Love, iar schimbarea de look are legătură cu acest eveniment. În noul său videoclip, Smiley apare cu părul ras, însă doar într-o parte.



Smiley a recunoscut pentru prima dată relația cu Gina Pistol în interviul acordat pentru numărul de octombrie al Revistei Unica. Tot acum, artistul a făcut dezvăluiri intime din relația cu îndrăgita prezentatoare de televiziune.

