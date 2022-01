Sinead O’Connor, internată în spital la câteva zile după sinuciderea fiului de 17 ani

Cântăreața Sinead O’Connor (55 de ani) a fost internată în spital, la doar câteva zile după ce fiul ei, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis. Artista a dezvăluit într-o postare emoționantă pe Twitter că joi seara a fost dusă la spital pentru că se simte foarte rău după pierderea fiului. Băiatul cântăreței s-a sinucis la sfârșitul spătămânii trecute, după ce a fugit dintr-un spital din Irlanda, unde fusese internat pentru alte tentative de suicid.

I’m sorry. I shouldn’t have said that. I am with cops now on way to hospital. I’m sorry I upset everyone. I am lost without my kid and I hate myself. Hospital will help a while. But I’m going to find Shane. This is just a delay