Simona Halep s-a vaccinat împotriva COVID-19: „Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine”

Simona Halep (29 de ani) a mers astăzi la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, acolo unde a început campania de vaccinare împotriva COVID-19 a sportivilor din loturilor olimpice.

Primele declarații făcute de Simona Halep după ce a fost vaccinată

„Îmi doream (n.red. să se vaccineze anti-COVID), dar tot timpul am emoții când se întâmplă ceva, însă am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum”, a declarat Simona Halep, după ce a primit prima doză de vaccin împotriva COVID-19, potrivit Digi24.

„Am făcut vaccinul Pfizer. Mă liniștește acest lucru, că sunt mai în siguranță. În continuare o să am grijă și o să încerc să mă protejez cât se poate de mult. Sunt bine acum, deci nu am reacții adverse. Sper să nu am niciodată”, a mai spus sportiva.

Totodată, Simona i-a îndemnat pe oameni să îi urmeze exemplu și să nu refuze imunizarea: „ Consider că este spre binele tuturor acest vaccin și de aceea am și hotărât să îl fac. Este bine pentru noi, pentru sănătate. Sper să se vaccineze cât mai mulți oameni”, a mai spus ea.

Aceasta a fost prima apariție publică a Simonei Halep după ce s-a întors din Australia. Sportiva a fost eliminată în sferturile de finală de la Australian Open 2021 de Serena Williams.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 în toamna anului trecut. Din fericire, ea a avut o formă ușoară de COVID-19 și s-a recuperat repede.

„Bună tuturor, vreau să știți că am fost testată pozitiv pentru COVID-19. Sunt autoizolată acasă și mă recuperez bine după simptome moderate. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, scria ea la acel moment.

De asemenea, ea a declarat cu ceva vreme în urmă că se va vaccina imediat ce acest lucru va fi posibil: „Da, sigur o sa ma vaccinez cand o sa fie posibil, fiindca vreau sa se termine odata cu aceasta pandemie”, a mărturisit Simona Halep.

